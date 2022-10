Ricetta della nonna per una torta alle mandorle perfetta per la colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata per la maggior parte delle persone. In tanti, infatti, hanno bisogno di questo momento per carburare e cominciare la giornata al meglio. Ai classici caffè, al the o latte è possibile abbinare qualcosa da mangiare. In molti scelgono alimenti preconfezionati ma, oltre a questi, si potranno preparare in casa torte e biscotti deliziosi. Tra questi ultimi perfetti i biscotti alle mele senza burro da preparare in poco tempo. Chi ha un po’ più di tempo a disposizione, però, potrà provare a realizzare diverse tipologie di torta. Dalla classica crostata alla torta alle mele sono molte le ricette semplici e veloci da provare. Oggi si andrà alla scoperta di una torta realizzata abbinando le mandorle e la cioccolata. Ecco la ricetta della nonna per una torta alle mandorle ideale per la prima colazione

Ingredienti per 10 persone

5 uova;

400 g di mandorle;

200 g di burro;

200 g di zucchero;

250 g di cioccolato al latte;

1/2 bicchiere di Porto;

zucchero a velo, quanto basta.

Ricetta della nonna per una torta alle mandorle ideale per iniziare la giornata con grinta

Prendere le mandorle e metterle a riscaldare in una pentola antiaderente per qualche minuto. Una volta pronte sarà necessario inserirle in un frullatore e tritate insieme a circa 100 grammi di zucchero. In seguito mettere la cioccolata a fondere a bagnomaria e, nel frattempo, unire in una ciotola il restante zucchero e il burro. Si consiglia di utilizzare burro morbido a temperatura ambiente per facilitare le operazioni. In seguito, poi, aggiungere 5 tuorli di uova, le mandorle tritate e mescolare. Una volta ottenuto un composto omogeneo aggiungere la cioccolata fusa e continuare a mescolare.

In seguito ci si dovrà concentrare sugli albumi da montare a neve. In una ciotola aiutandosi con una frusta manuale o elettrica montare gli albumi e, successivamente, unirli al composto di tuorli, mandorle e cioccolata. Aggiungere, poi, il mezzo bicchiere di Porto e continuare a mescolare per amalgamarlo al meglio. Prendere una tortiera, imburrarla, riempirla con il composto e mettere a cuocere in forno preriscaldato a 160 gradi per circa un’ora. Una volta pronta, poi, si dovrà lasciare raffreddare prima di decorarla con lo zucchero a velo.

Alternative

Se la torta è per bambini si potrà omettere l’aggiunta del Porto. In alternativa alle mandorle tritate si potrà acquistare direttamente la farina di mandorle da utilizzare per la preparazione di questo dolce.

