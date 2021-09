Non c’è niente da fare, alla fine di un pasto non è proprio possibile rimanere soddisfatti senza esserci coccolati con qualcosa di dolce. Riscopriamo allora i gusti della tradizione con questa ricetta per preparare una torta classica, ricca e genuina come non mai. Un piatto a base di ricotta fresca e fichi dolci per stupire tutti con una buonissima crostata di stagione.

Tutto il necessario per preparare la nostra buonissima crostata

L’occorrente per 8 porzioni:

130 gr di pasta frolla;

250 gr di ricotta fresca;

250 gr di riso;

2 uova;

100 gr di zucchero;

1 limone;

150 ml di latte;

1 baccello di vaniglia;

4 fichi neri;

40 gr di gherigli di noce.

Per prima cosa facciamo scolare la ricotta fresca per almeno un’oretta, in questo modo perderà buona parte del suo siero. Laviamo poi i fichi, tagliamoli in fette sottili e nel frattempo portiamo il latte ad ebollizione in un pentolino.

Una volta fatto questo, lessiamo il riso in acqua bollente per circa una ventina di minuti. Poi scoliamolo e mettiamolo in una ciotola assieme al latte caldo e ai semi di vaniglia. Questo preparato dovrà poi essere messo da parte e lasciato a riposare per circa una decina di minuti.

Mentre aspettiamo, prendiamo i tuorli e lo zucchero e lavoriamoli a mano con le fruste, facendo attenzione a non montarli troppo. Uniamo poi la ricotta, un poco di scorza di limone grattugiata e mescoliamo il tutto per bene con una spatola. Per finire, aggiungiamo il riso assieme al latte e amalgamiamo il tutto con cura.

A questo punto prendiamo uno stampo per crostate del diametro di circa 24 cm e, dopo averlo imburrato e infarinato, foderiamolo con la frolla. Bucherelliamo poi la base con i rebbi di una forchetta e farciamo il tutto con il composto di riso e ricotta.

Per finire, non ci resterà che guarnire la superficie con le fette di fico e qualche gheriglio di noce. Inforniamo il tutto a 180 °C per circa 30 minuti e, una volta terminata la cottura, facciamo raffreddare e serviamo a temperatura ambiente. Ecco che finalmente potremo goderci la nostra buonissima crostata dolce e anche lo stupore e la felicità dei commensali.

