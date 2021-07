Chi decide di mettersi a dieta sa che molto spesso una delle prime cose a cui dovrà rinunciare sono i dolci. Ma non a tutti. In realtà esiste un alimento dolce che ha incredibili proprietà dimagranti: il cioccolato fondente. Attenzione però. Non tutte le tipologie presenti in commercio sono uguali e possono portarci gli stessi benefici. Ecco come scegliere il cioccolato fondente perfetto da inserire nella nostra dieta dimagrante.

Le proprietà dimagranti del cioccolato fondente

Moltissimi studi scientifici sottolineano le incredibili proprietà benefiche del cioccolato fondente per la nostra salute. Questo alimento, e il cacao in esso contenuto, sono ricchi di flavonoidi, ottimi antiossidanti naturali. Ma non solo. Se lo assumiamo nelle giuste quantità può aiutarci a ridurre la pressione sanguigna e ci mette al riparo dall’insorgere di malattie cardiovascolari.

Altre ricerche confermano affermano che 30-40 grammi di fondente al giorno contribuiscono a ridurre il colesterolo cattivo e ad abbassare il numero di trigliceridi. Un vero toccasana per la dieta.

E ora che abbiamo scoperto quanti benefici può portarci il cioccolato fondente impariamo a scegliere il migliore da inserire nell’alimentazione quotidiana.

Ecco come scegliere il cioccolato fondente perfetto da inserire nella nostra dieta dimagrante: attenzione agli ingredienti

Per scegliere il cioccolato fondente giusto dobbiamo per prima cosa leggere l’etichetta. Un buon prodotto ha soltanto 3 ingredienti: la pasta e il burro di cacao e lo zucchero.

L’ingrediente più presente deve essere la pasta di cacao. Un ottimo cioccolato ha una percentuale di pasta superiore al 45%. Al secondo posto troviamo il burro di cacao che non deve mai scendere sotto il 28%.

Evitiamo sempre i prodotti che contengono altri grassi o dolcificanti artificiali. Riducono le proprietà benefiche del cacao.

Una volta trovato il cioccolato giusto dobbiamo anche fare attenzione al consumo. Il fondente è un alimento abbastanza calorico. Per questo motivo non dovremmo mai superare i 30 grammi al giorno.

E se non siamo grandissimi amanti dei sapori amari e non riusciamo a mangiarlo da solo, possiamo usare il cacao per preparare ottimi dolci dietetici.