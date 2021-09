Settembre è uno dei mesi migliori dell’anno per cucinare. Le tavole si popolano di alimenti davvero incredibili come la zucca e i fichi e stare davanti ai fornelli torna a essere un piacere. E dopo aver letto questo articolo lo sarà ancora di più. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo una ricetta a base di peperoni davvero sfiziosa e particolare. Quindi ecco come cucinare i peperoni ripieni perfetti senza carne e con un ingrediente segreto. Un piatto leggerissimo, facile da preparare e che farà felice tutta la famiglia. Ma soprattutto un piatto estremamente versatile che potremo usare sia come antipasto che come contorno.

Ecco come cucinare i peperoni ripieni perfetti senza carne e con un ingrediente segreto

Prima di iniziare a parlare della composizione del piatto sveliamo l’ingrediente segreto: le acciughe. Il loro gusto salato si sposa alla perfezione con la dolcezza dei peperoni e darà vita a un sapore equilibrato e dalla delicatezza unica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per 4 porzioni di peperoni ripieni ci serviranno:

4 peperoni freschi;

3 etti di pane raffermo;

150 grammi di pomodorini;

40 grammi di capperi;

6 acciughe sotto sale;

2 etti di olive nere;

1 etto di parmigiano grattugiato;

3 uova;

olio, sale e pepe per condire.

Come preparare i peperoni ripieni

Iniziamo a preparare i nostri peperoni partendo dal ripieno. Sminuzziamo il pane raffermo e mettiamolo in una ciotola d’acqua ad ammorbidire. Mentre aspettiamo tagliamo le olive, i capperi e le acciughe a pezzetti più piccoli possibile.

Ripetiamo l’operazione anche con i pomodorini. È il momento della composizione. Asciughiamo il pane e mettiamolo in un contenitore abbastanza capiente con il formaggio, le uova sbattute, i capperi, le acciughe e i pomodorini. Iniziamo a mischiare il tutto e regoliamo il sapore con sale e pepe. Non appena il composto è omogeneo e siamo soddisfatti del sapore, mettiamo a riposare il tutto per qualche minuto.

Nel frattempo ci dedicheremo ai peperoni. Laviamoli bene sotto l’acqua, dividiamoli a metà e rimuoviamo i semi e i filamenti interni.

Non ci resta che riempire ciascuna metà con il ripieno e aggiungere un filo d’olio per ogni peperone. Siamo pronti per il forno. Accendiamo il forno a 180 gradi ventilato per avere una cottura omogenea e inforniamo la teglia su cui avremo distribuito i peperoni. 40 minuti di pazienza e saremo pronti per andare in tavola e stupire tutti.

Approfondimento

Forse non abbiamo mai cucinato gli gnocchi così ma sono davvero un capolavoro assoluto