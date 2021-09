Dopo tre mesi di caldo estenuante, che ha coinvolto l’Italia da Nord a Sud con temperature da record, si attende la nuova stagione. Ricordiamo che proprio a Siracusa, in Sicilia, l’11 agosto scorso si era registrata la temperatura record di 48,8 °C. La città siciliana si era aggiudicata di diritto il titolo di città più calda d’Europa.

Nonostante i dati registrati nell’ultimo trimestre e le temperature letteralmente infernali, gli esperti si sono già espressi. È stato pronosticato il tempo che ci coinvolgerà nella nuova stagione. Vediamo insieme cosa dicono gli esperti.

Cattive notizie per gli amanti dell’estate, ecco come potrebbe essere l’inverno 2021-22 in Italia

Qualcuno si augura che arrivi il fresco per una meritata pausa dopo il caldo torrido dell’ultima estate, altri invece non vorrebbero salutare la bella stagione. Ma gli esperti parlano chiaro. Anche il freddo quest’anno, come il caldo, sarà da record.

Qualcuno afferma che l’Italia raggiungerà picchi minimi paragonabili alla Russia. Quindi, cattive notizie per gli amanti dell’estate, ecco come potrebbe essere l’inverno 2021-22 in Italia e in Europa.

I parametri presi in considerazione

Gli esperti segnalano per il secondo anno consecutivo il fenomeno chiamato comunemente “la Niña“, che riguarda il raffreddamento anomalo delle acque dell’oceano Pacifico. Tale fenomeno influisce sul clima Europeo e su tutto l’emisfero boreale. Questo, infatti, potrebbe spingere l’Anticiclone russo siberiano dalle nostre parti, portando temperature gelide e fortissime nevicate anche in Italia. Un fenomeno del genere si era già presentato nell’inverno 2012, quando il freddo gelido di gennaio e febbraio investì tutta l’Italia con nevicate importanti.

Per l’autunno 2021, invece, si prospetta il ritorno dell’Anticiclone africano, che riporterebbe per tutto l’autunno temperature calde e una stagione particolarmente mite. Questo almeno fino ad Ottobre.

Quando inizierà quindi l’inverno in Italia?

Gli esperti indicano novembre come il mese in cui si registrerà un picco termico che porterà ufficialmente il freddo. Destinando anche dicembre allo stesso clima, con venti freddi e nevicate. Ma il picco massimo di freddo dovrebbe verificarsi nel mese di gennaio e febbraio. Attendiamo, dunque, per quest’anno un freddo così gelido da far letteralmente battere i denti.

Approfittiamo dell’ultimo caldo per goderci gli ultimi giorni d’estate prima dell’arrivo della stagione più fredda, che ci avvantaggerà fino a metà ottobre. E, se vogliamo dei consigli utili per sopravvivere al freddo invernale, ecco La cioccolata calda al Baileys perfetta per l’inverno più freddo.