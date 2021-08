“La colazione è il pasto più importante della giornata”. Su questo sono concordi quasi tutti gli esperti di nutrizione. Ma dobbiamo farla nel modo corretto, e soprattutto con gli ingredienti giusti. Poco tempo fa abbiamo svelato come preparare una sana e gustosa marmellata con soltanto tre ingredienti. Oggi parleremo di un’alternativa altrettanto sfiziosa: la conserva di fichi caramellati. Ecco la gustosissima alternativa alla marmellata che ci aiuterà a tenere sotto controllo la pressione. Il segreto è tutto nei fichi: sono ricchi di potassio, un minerale ottimo per abbassare la pressione. E in più la ricetta è davvero facilissima da preparare.

Ecco la gustosissima alternativa alla marmellata che ci aiuterà a tenere sotto controllo la pressione

Per preparare un barattolo di conserva di fichi caramellati ci serviranno:

3 etti di fichi freschi;

60 grammi di zucchero di canna;

mezza stecca di cannella;

la scorza di un limone;

60 ml di acqua;

1 cucchiaio di aceto di mele.

Una conserva decisamente salutare. I fichi sono ricchi di potassio e potrebbero aiutarci se soffriamo di pressione alta. La cannella è una spezia dalle enormi proprietà antiossidanti e può essere utile anche a prevenire patologie come il Parkinson.

Come preparare la conserva di fichi caramellati

Iniziamo a preparare la nostra conserva partendo proprio dai fichi. Possiamo scegliere la varietà che più ci piace. Laviamoli bene e asciughiamoli con panno facendo ben attenzione a non rompere la buccia.

Prendiamo una padella con i bordi abbastanza alti e mettiamo dentro i fichi con lo zucchero di canna e la mezza stecca di cannella. Aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiato, l’acqua e l’aceto.

A questo punto non ci resta che coprire la padella e cuocere a fuoco basso per un paio d’ore. Per evitare che i fichi si attacchino al fondo e si rovinino spostiamoli spesso. Possiamo aiutarci anche con un cucchiaio.

Non appena il caramello è pronto togliamo i fichi dalla padella e mettiamoli in barattoli di vetro sterilizzati. Chiudiamoli e giriamoli subito. Dovranno rimanere in questa posizione finché i fichi non si sono raffreddati per creare il sottovuoto.

Se siamo stati attenti nella preparazione e nel passaggio nei barattoli la nostra conserva resisterà fino a tre mesi in dispensa. Conserviamoli in un luogo fresco e asciutto e gustiamoceli nei mesi autunnali. I fichi danno il meglio di sé proprio tra la fine di agosto e i primi giorni di ottobre.

