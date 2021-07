Essere chic è uno degli obiettivi principali che ogni donna o uomo dovrebbe avere per sentirsi belli e attraenti. Spesso chi rincorre la moda del momento, non riesce a valorizzare appieno la propria immagine, creando confusione e/o sbagliando tutto.

Oltre alle regole di galateo da rispettare per l’abbigliamento o per il trucco, anche per i gioielli ci sono delle regole d’oro che dovrebbero essere rispettate seguendo anche la moda. Delle buone regole di bon ton, insomma, sono la giusta via per indossare i gioielli rispettando la tradizione, ma soprattutto i trend.

Perché è importante rispettare il galateo

Il galateo applicato ai gioielli, non è altro che l’insieme dei suggerimenti per essere ineccepibili. Come per il tipo di abito, il colore e il make-up, anche un gioiello può essere indossato in determinate occasioni o su un determinato outfit.

Alla base di tutto, la regola principale è non esagerare; andare in giro pieni di gioielli non è la giusta soluzione. Magari con un po’ di buon senso e gusto, si possono mixare gli stili e i modelli per abbellire l’outfit in determinate occasioni.

Chi vuole ostentare ricchezza indossando troppi gioielli non sarà sicuramente elegante e potrebbe risultare agli occhi degli altri anche come “cafone”. Inoltre, secondo il galateo, è assolutamente da evitare un gioiello vistoso abbinato ad altri ed utilizzare i gioielli in occasione di un funerale. Vediamo di seguito quali sono le linee guida più importanti.

Ecco le regole del bon ton tra tradizione e trend per indossare i gioielli

Come detto in precedenza, uno degli errori che oggi si commette con molta facilità, è quella di abbellire la propria persona con troppi gioielli. Il galateo dei gioielli suggerisce pochi, preziosi e di qualità. Quindi sarà meglio fare una selezione e puntare su due massimo tre oggetti importanti.

Ad esempio se si è ad una cena elegante con un vestito con il decolté scoperto, si potrà puntare ad un girocollo con bracciale e anello. Oppure se abbiamo i capelli raccolti, orecchini pendenti, bracciale ed anello e così via. In base alla situazione, prima si sceglie l’outfit e poi si definiscono i gioielli.

Una delle tante differenziazioni che bisogna fare riguarda il momento della giornata. Ci sono dei gioielli che vanno indossati di giorno, altri di sera. Un po’ come per un vestito con lo strascico, oppure un trucco con colori scuri che va fatto esclusivamente di sera.

Alcuni gioielli come le catena d’oro, anelli da cocktail, fili di perle e gioielli semplici con pietre semipreziose o di medio valore come topazio, acquamarina, corallo, corniola e così via, possono essere indossati di giorno. Mentre pietre come diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi sono perfetti da indossare di sera e assolutamente adatti a serate importanti.

Anche gli uomini possono indossare i gioielli secondo il galateo, come la fede nunziale e l’orologio. Eccezione per i gemelli che possono essere aggiunti in occasioni particolari e collane e bracciali, purché non siano vistosi. Mentre sono da evitare gli orecchini e gli anelli.

Ecco, infine, anche qualche consiglio che potrebbe risultare molto utile: Come indossare i gioielli in estate senza danneggiarli ed essere sempre alla moda.