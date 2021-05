I gioielli sono da sempre un accessorio molto utilizzato dalle donne che vogliono completare il loro outfit impreziosendolo con monili preziosi, unici e alla moda. Con il caldo estivo, ogni parte del corpo può essere decorata da gioielli di ogni genere.

In occasione di un aperitivo o al mare c’è un accessorio di moda, particolare ed elegante, indispensabile per brillare in estate ed essere ammirate dalla testa ai piedi. Tra questi ci sono orecchini, bracciali, anelli, collane, baciamano, cavigliere, cinture ornamentali da indossare al mare e molto altro ancora.

Ecco qual è l’accessorio di moda indispensabile per brillare in vacanza al mare

In estate ancora più che in inverno, c’è la possibilità di indossare i gioielli su quasi ogni parte scoperta del corpo. Il trend di quest’anno di sposta sugli anni ’90 con i gioielli candies che possono essere creati anche comodamente a casa con soli pochi euro.

Madrina di questa nuova tendenza è come sempre l’influencer più seguita sui social, Chiara Ferragni. Ogni volta che lei indossa un capo d’abbigliamento o un accessorio, questo diventa un must have per l’estate. Quindi perché non essere alla moda anche al mare o ad un aperitivo con delle cavigliere juicy super trendy?

Un tocco di stile che riporta indietro nel tempo, quando da bambine si infilavano in un filo tante perline colorate di plastica.

Un particolare ed elegante accessorio di moda indispensabile per brillare in estate durante un aperitivo o al mare

A rimpiazzare le cavigliere con le conchiglie dell’estate precedente, senza dubbio, è questo nuovo modello che sta spopolando sul web. Poco impegnativa, fatta di un filo d’argento o anche di cotone, sono le cavigliere juicy fatte di tante perline colorare in plastica.

Cuoricini, frutta, smile, fiori, con o senza iniziali o il nome completo inserito tra le perline è il nuovo trend dell’estate 2021. Da indossare in ogni occasione, al mare sdraiate per un abbronzatura sunkissed o durante un aperitivo fino al tramonto.

Questa cavigliera all’apparenza cheap, non solo è un vero e proprio gioiello economico, ma regalerà un tocco audace e frivolo adatto per ogni tipo di look.