In estate le alte temperature ci spingono a pranzi o cene leggere per non appesantirci. Per questa ragione molti di noi prediligono insalate oppure paste fredde o ancora piatti fatti con verdure fresche. Non è una novità che il caldo spinge a stare lontani dai fornelli e questo, quindi, porta a ricercare piatti più semplici ma allo stesso tempo gustosi.

Nelle prossime righe parleremo di un piatto perfetto per l’estate. Pochi resisteranno al gusto di questa insalata estiva economica e veloce da preparare.

Ci stiamo riferendo all’insalata di farro ed orzo fatta appositamente per questa stagione. Per farne una porzione adatta a 4 persone servono questi ingredienti molto semplici:

150 grammi di farro perlato;

30 grammi di rucola;

100 grammi di mozzarelline ciliegine;

200 grammi di pomodorini ciliegino;

sale fino quanto basta;

oio extravergine d’oliva quanto basta.

Presi gli ingredienti, il primo passo da fare è lessare i cereali. Per questo motivo bisogna prendere una grande pentola e metterci l’orzo e il farro perlati, poi si dovrà aggiungere l’acqua salata fino a coprire completamente i cerali.

Seguendo quindi le indicazioni sulla confezione, si possono cominciare a cuocere. Solitamente, sono sufficienti circa 15-18 minuti. Una volta che si sono cotti, è bene scolarli e metterli sotto l’acqua fredda, cosicché si blocca la cottura e si raffreddino.

Terminata quest’operazione, si possono trasferire in una ciotola bella capiente e lasciarli riposare. Quindi, si può passare alla fase successiva, ovvero lavare e pulire i pomodori.

Preparazione dei condimenti da aggiungere ai cereali

Si devono mettere sotto l’acqua fredda e si deve procedere tagliandoli a pezzetti piccoli (degli spicchi). Fatto ciò, si devono prendere prima le mozzarelline scolarle e tagliarle a dadini.

Bisogna poi prendere la rucola, pulirla e sciacquarla bene sotto l’acqua e tritare il tutto (anche le foglie di rucola). Finite queste operazioni, si possono prendere i cereali messi nella ciotola e aggiungervi i pomodorini, la rucola e le mozzarelline tagliate.

Mettere l’olio extravergine di oliva in quantità abbondanti e aggiungere del sale quanto basta.

Infine, mescoliamo bene il tutto finché il farro e l’orzo non si saranno ben insaporiti e l’insalata sarà pronta per essere servita e mangiata fredda.

