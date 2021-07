Fiori d’arancio ma si è in difficoltà sulla scelta dei gioielli? Ogni sposa dovrebbe avere le idee chiare su quali gioielli indossare e quali dovrebbe assolutamente evitare durante il matrimonio.

Tra l’organizzazione del matrimonio e il tempo che sembra sempre poco, i gioielli passano quasi sempre in secondo piano, ma con i giusti consigli si può scongiurare il pericolo di fare errori grossolani.

Non si può sbagliare sulla scelta delle gioie nel giorno delle nozze

Sono molti gli impegni degli sposi nell’organizzazione del matrimonio per renderlo un giorno indimenticabile. Fotografo, auto, testimoni, abito, trucco, acconciatura, viaggio di nozze, bomboniere, location, addobbi, sono solo alcuni degli impegni sulla lista degli sposi.

Ecco perché può succedere che la scelta dei gioielli possa ricadere all’ultimo minuto, creando ansie e stress. Per questo motivo sarà bene avere le idee chiare su cosa è bene indossare durante il proprio matrimonio.

Sono questi i gioielli che ogni sposa dovrebbe indossare durante il matrimonio

Dopo aver scelto l’abito, con tutto quello che occorre come scarpe e velo, non rimane altro che la scelta dei gioielli. Ereditati o no, dovranno essere rigorosamente veri: spilla, collana, orecchini e bracciale non possono essere di bigiotteria.

In base a questo, si potrà scegliere tra i cimeli di famiglia e se è il caso aggiungere qualcosa di nuovo e/o di preso in prestito. In base all’abito e all’acconciatura, si potranno fare varie prove con dei gioielli sobri e raffinati. Ad esempio se il vestito ha una scollatura generosa, si potrà puntare ad un girocollo in oro bianco e così via.

Chi ha mai detto che le perle non possono essere indossate dalla sposa? Si tratta di una vecchia credenza popolare che vieta assolutamente alla sposa di indossare le perle e non si possono neanche regalare, in quanto le perle simboleggiano le lacrime. Nulla di più assurdo! Le perle sono molto eleganti e raffinate e soprattutto si possono sfruttare anche dopo il matrimonio.

Un girocollo in oro bianco con perla e punto luce abbinati a degli orecchini sono una delle soluzioni che si possono adottare sull’abito bianco. L’acquamarina, lo zaffiro, lo smeraldo o altre pietre preziose o semipreziose possono essere perfetti. Da non dimenticare i diamanti che simboleggiano l’eternità, e quindi quale occasione migliore di questa.

Inoltre non bisogna indossare nessun anello, neanche l’anello di fidanzamento, in quanto nel fatidico giorno, potrà esserci solo la fede nunziale.

