Il nuovo trend quest’anno punta molto sul vintage. Complici molte piattaforme che propongono articoli usati in ottimo stato o anche nuovi a prezzi molti piccoli.

Il concept è molto semplice: se non lo utilizzi più, perché non venderlo. Il focus principale di molte piattaforme online su cui è possibile trovare oggetti vintage e tra le varie scelte c’è la possibilità di trovare anche i gioielli, acquistarli ed ottenere un ottimo prezzo finale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il nuovo trend del 2021 è dare una nuova vita agli oggetti usati

Un po’ tutti abbiamo nel cassetto oggetti che non utilizziamo più e non riusciamo a buttarli per il loro valore o anche perché sono in ottime condizioni. Molti di questi oggetti vanno a finire in alcuni mercatini online come le piattaforme sopra citare dove poterli acquistare anche a prezzi stracciati.

Sul web infatti è possibile trovare delle proprie e vere occasioni del vintage o di seconda mano. Magari un oggetto che avremmo sempre voluto come un bracciale Cartier o Bulgari a prezzi eccezionali.

Anche gli orologi rappresentano circa l’80% di questo mercato che pochi conoscono. La maggior parte dei Rolex che sono adesso disponibili sul mercato sono usati o vintage. Un po’ tutti conosciamo la storia degli orologi svizzeri Rolex che sono da sempre uno status symbol e il loro valore in alcuni casi si raddoppia.

Anche gli oggetti di Hermes come foulard, borse e quant’altro sono molto richiesti soprattutto vintage. La borsa Chanel in pelle trapuntata nera con la tracolla a catena è ancora una delle borse più richieste in assoluto.

In questi casi, se non si è esperti, bisognerebbe farsi consigliare da un gioielliere di fiducia che potrà suggerire tutte le caratteristiche di un oggetto originale e il valore sul mercato.

Tutto quello che c’è da sapere sui gioielli vintage e perché dovremmo acquistarli

Acquistare un gioiello vintage può essere un ottimo investimento. Più un gioiello è raro e meno prodotto, come una collana unica, più varrà a lungo nel tempo.

Uno dei vantaggi degli articoli vintage è la loro rarità, la possibilità di averli solo ed esclusivamente per sé. Un altro importante vantaggio è la sostenibilità intrinseca dei gioielli vintage. I raffinati gioielli sono splendidamente realizzati utilizzando i migliori materiali, alcuni dei quali non sono più disponibili.

Ad esempio una collana di corallo del Mar Mediterraneo, con delle sfere perfette, rosse, abbastanza grandi e senza imperfezioni non si trovano quasi più sul mercato. Complice l’inquinamento che pian piano sta condizionando l’habitat del mare e la scomparsa del corallo.

Bisogna considerare un gioiello vintage come un opera d’arte rara, unica e preziosa. Gli oggetti vintage sono classificati tali con non meno di 20 anni e non più di 100, oltre cui rientrerebbero tra gli oggetti di antiquariato.

I marchi più conosciuti sono Van Cleef & Arpels, Cartier, Tiffany & Co. e Bulgari, ma ce ne sono molti altri meno conosciuti ma altrettanto di pregio e di valore.

Oltre agli oggetti di lusso elencati in precedenza, si possono trovare anche oggetti di bigiotteria vintage realizzati con metalli comuni e pietre finte.

Tuttavia, il valore risiede spesso nel modo in cui un gioiello si adatta al tuo stile personale. Come ogni capo, lo compri per indossarlo e costruire una collezione è un’esperienza molto personale e intima.