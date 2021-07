Vivaci e di moda sono proprio questi i gioielli che non possono mancare nel portagioie di una donna. Leggeri e voluminosi, colorati, glitterati, con borchie o smalti, questi gioielli faranno risplendere ogni donna che li indossa.

E cosa non si farebbe per essere alla moda in estate, con un accessorio straordinariamente economico, che non potrà mancare per completare l’outfit.

Il trend per l’estate 2021 a cui tutte le donne dovrebbero cedere

Si tratta di accessori in resina, anelli nello specifico, che ricordano molto quelli degli anni ’90. Da abbinarli ad un particolare ed elegante accessorio di moda indispensabile per brillare in estate durante un aperitivo o al mare.

Questi anelli di bigiotteria si possono trovare sia in grandi brand del settore della gioielleria, oppure anche nel negozietto sotto casa alla modica cifra di 1 o 2 euro. Poco più di un caffè per essere alla moda, molte sono le forme degli anelli, squadrati, bombati, con pietre, inserti in oro o in argento.

Oltre alle forme sempre più stravaganti e bizzarre, il colore sicuramente non è da meno. Colori accessi e con tinte sgargianti come i fluo che fanno risaltare notevolmente l’abbronzatura in estate. Oppure anche l’effetto trasparente con i glitter colorati che donano quel luccichio che farà illuminare tutta la mano.

In estate non può assolutamente mancare questo accessorio economico per completare l’outfit

Gli anelli in resina, sono quel tocco in più per spendere in estate con originalità e carattere. Sono assolutamente dei bijoux molto appariscenti e possono essere indossati per ogni occasione su ogni tipo di outfit.

In più, per i più audaci e appassionati, è possibile acquistare online un kit per poterli realizzare comodamente da casa. In fondo non occorre molto, solo tanta fantasia.

Oltre a questo, per finire non potrà mancare una manicure ispirata a questo trend che ricorda molto gli anni ’90 tra gioielli candies, resina, perline e molto altro.