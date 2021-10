Con l’arrivo dell’inverno, in molti abbandonano le tonalità calde in favore dei colori scuri: il nero e il grigio dominano l’armadio. Certo, il nero è un classico intramontabile. Ma la tinta che farà tendenza nei prossimi mesi è un’altra. Ecco cosa suggeriscono le sfilate autunno/inverno 2021/2022.

Ecco il colore da scegliere al posto del nero per essere alla moda nell’inverno 2021/2022

La moda dell’autunno/inverno 2021/2022 è all’insegna della spensieratezza e della voglia di rinascita. D’altronde, dopo i mesi difficili che tutti hanno trascorso, la tendenza è ad indossare capi che trasmettono positività.

Non a caso fra i colori più trendy ce n’è uno in grado di illuminare anche le più grigie giornate autunnali. La voglia di leggerezza emerge anche dai look make-up più gettonati del momento, oppure dal taglio di capelli che sta bene proprio a tutte e ringiovanisce.

Tuttavia, c’è chi non ama i colori troppo brillanti, e non se la sente di indossare il verde o il rosso. In molti, con l’arrivo dell’inverno, si rifugiano in un grande classico: il nero. Ma, per chi vuole seguire le tendenze e spezzare la monotonia invernale, c’è un’alternativa. Ecco il colore da scegliere al posto del nero per essere alla moda nell’inverno 2021/2022.

Come testimoniano i look visti in passerella, a dominare sarà il marrone cioccolato. Questo splendido colore neutro è sicuramente più alla moda rispetto ad altre tonalità scure, come il nero, il blu o il grigio.

Le sfumature fra cui scegliere sono molte, ma per chi vuole sostituire il nero la più adatta è sicuramente il marrone molto scuro. Questo funziona bene anche per cappotti, trench e piumini oppure per una giacca in pelle.

Insomma, il marrone la farà da padrone nei guardaroba invernali. Ma come lo si abbina?

Come indossare il marrone per un look di tendenza

Un’ottima idea per essere alla moda è puntare su un look monocromatico, combinando diverse tonalità di marrone. Altrimenti, stanno bene con il color cioccolato anche le tinte calde e brillanti, come il giallo senape, o altri colori neutri, come il beige.

Per quanto riguarda gli accessori, il marrone viene sicuramente esaltato da gioielli e bijoux colore oro.

Infine, per convincere anche le più grandi fan del nero, bisogna sfatare un mito: non è vero che il nero snellisce. O meglio, non è l’unico colore a garantire questo effetto. Per chi vuole slanciare la figura, vanno bene tutti i colori scuri, purché indossati dalla testa ai piedi. Anche un total look marrone, quindi, può snellire.