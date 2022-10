I 4 tagli di capelli più alla moda in questo autunno 2022

L’autunno arriva con i sentori della melagrana, con i suoi acini rossi tra l’acido e il dolce. Così prepariamoci ad affrontare questo periodo di passaggio, prendendoci cura anche dei nostri capelli.

In autunno si sa, questi hanno la tendenza a cadere, proprio come le foglie degli alberi. È un fenomeno di cui non bisogna troppo preoccuparsi, soprattutto se tra i denti del pettine troviamo qualche capello in più. Il trucco per farli crescere velocemente tuttavia esiste, indipendentemente dalla stagione che si attraversa.

La parte debole del capello

I nostri capelli sono un po’ come i cerchi che si trovano all’interno di un tronco d’albero. Quelli che sono più esterni, sono i più vecchi. Anni prima erano all’interno e crescendo, si sono allargati verso l’esterno. Così è anche per i capelli. Infatti le parti più vecchie sono quelle più lontane dal punto di crescita. Per i capelli sono le punte che corrispondono anche alla parte più debole e delicata. È proprio di questa che bisogna prendersi cura, se vogliamo dei capelli forti, meno tendenti alla caduta e che crescono più velocemente.

I 4 tagli di capelli più alla moda da fare questo autunno

Le tendenze della moda si vedono sempre durante i grandi appuntamenti delle sfilate internazionali. Così anche la Fashion Week di questo autunno ha mostrato non solo gli abiti da portare, ma anche i tagli di capelli più di tendenza.

Se volessimo veramente farci notare questo autunno, allora non ci resta che adottare il taglio alla maschietta. Lo amava molto la celebre modella Linda Evangelista negli anni ’90. Quest’anno torna di moda, perché ha la caratteristica di liberare il viso, mettendolo bene in evidenza.

Un altro tipo di taglio certamente da seguire è quello bicolore. Si tratta di un colpo di mèche colorate sui capelli. Su quelli neri potrebbe esserci una ciocca bionda ad esempio. La scelta dipende anche dal tipo di taglio che si adotta.

Due tagli sorprendenti

Un’altra pettinatura che certamente avrà spazio questo autunno è quella degli anni ’60. Questi capelli lasciati un po’ liberi, leggermente ondulati, partono dalla riga liscia per scendere sciolti verso il basso. Sono tirati leggermente verso l’indietro sui lati, anche qui per mettere bene in evidenza il volto.

Stranamente se si pensa all’autunno e all’inverno subito viene in mente il freddo che avanza. Eppure tra i 4 tagli di capelli più alla moda per questo periodo c’è il Bob molto corto. Si tratta di arrivare veramente a pochi centimetri sotto l’orecchio. Sarà un taglio ibrido tra il femminile e il maschile, anche questo per un viso ben in mostra.

