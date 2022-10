La moda autunno inverno è rock ed ecco i capi e le scarpe assolutamente da avere

Negli ultimi anni i grandi nomi della moda internazionale hanno dato allo stile e al fashion un’interessante cambio di prospettiva. Non si ragiona più per singoli capi o vestiti. Il vero trend è quello di puntare su stili completi, spesso derivanti dal passato, e attualizzarli alla luce delle esigenze moderne. E in questa stagione in particolare ci sono splendide notizie per chi ama gli anni ‘60 e ‘70. Perché la moda autunno inverno è rock come non mai. Ed ecco i vestiti, gli stivali e le scarpe che non potranno mancare nei nostri armadi.

La pelle sarà il tessuto must have della stagione

L’autunno e l’inverno del 2022 saranno quelli del ritorno definitivo dei capi in pelle. I pantaloni in pelle, insieme a quelli a zampa di elefante, saranno tra i più trendy della stagione. E non saranno l’unico capo in vinile da non lasciarsi scappare. Un altro must have sarà l’intramontabile chiodo rivisto in chiave moderna. Ovvero rigorosamente oversize, ricco di cerniere e dettagli in metallo.

Questo per quanto riguarda l’outfit del giorno. Ma per la sera e gli appuntamenti eleganti? La risposta è semplice ed è ancora pelle. Big come Burberry e Alexander McQueen hanno proposto nelle ultime sfilate blazer e vestiti total leather. Un incredibile mix tra classe e carattere.

Le t-shirt stampate sono il capo perfetto per ogni occasione

L’estetica rock è da sempre legata all’iconica t-shirt. E lo rimarrà anche nei prossimi mesi. Il capo immancabile da abbinare ai pantaloni e al chiodo sarà la maglietta colorata e stampata. Meglio se con disegni originali, dettagli gioiello e inserti in metallo. L’importante sarà puntare sul colore per spezzare la monotonia del nero.

Una buona alternativa è quella di rispolverare le camicie a quadri. Lo stile grunge anni ‘90 non è ancora tramontato ed è destinato a rivivere il suo personale revival.

La moda autunno inverno è rock ed ecco cosa non può mancare nel guardaroba

Non c’è moda rock senza una calzatura adeguata. Sembra quindi quasi scontato indicare negli stivali da biker un elemento imprescindibile dei nostri outfit.

Per fortuna non sono gli unici. Una valida alternativa sono gli anfibi, con gli iconici Dr. Martens a farla ancora da padrone. Oppure le sneakers arricchite da borchie, cerniere e zip. Negli store online c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra le più belle in assoluto citazione obbligatoria per le Converse Black Chainy, con tanto di catene, e per le eleganti Diadora Game High.



