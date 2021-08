Col ritorno dell’autunno, spesso il grigiore si ripresenta anche nell’abbigliamento. Le strade si riempiono di tristi giacche nere e marroni. Ma non è detto che la monotonia del rientro debba contagiare anche il guardaroba! Infatti questo autunno andrà di moda uno splendido colore che illumina le giornate più grigie. Scopriamo quale.

Torna la voglia di speranza

Lo hanno anticipato le passerelle: l’autunno-inverno 2021/2022 è all’insegna delle promesse di rinascita. Dopo mesi difficili per tutti, la moda riflette voglia di gioia, serenità e spensieratezza. Ma anche di creatività e di espressione di sé. Questo sembrerebbe essere anche il pensiero degli esperti del Pantone Color Institute, un istituto che si occupa proprio di fare previsioni sui colori di tendenza. Ma è possibile accorgersene già dalle vetrine dei negozi: c’è un’esplosione di verde, rosso e colori brillanti.

Fra questi, ne spicca uno che è davvero in grado di rompere la monotonia autunnale. Gli esperti lo definiscono “allegro e socievole”. Il bello è che questo colore è perfetto per esaltare l’abbronzatura al rientro dalle ferie. Ma è giunto il momento di svelare di quale nuance si tratta.

Questo autunno andrà di moda uno splendido colore che illumina le giornate più grigie

A riempire di positività le giornate di settembre sarà il giallo. Ma non un giallo pastello o un giallo ocra: proprio il giallo nelle sue tonalità più brillanti. Questo colore si è infatti imposto nelle collezioni dei grandi marchi di moda, da Moschino a Prada, da Max Mara a Versace. Il giallo solare ha contagiato tailleur, cappotti, borse e minidress.

Il giallo, tuttavia, è un colore che può incutere timore. Infatti, tende sicuramente ad attirare l’attenzione, cosa che mette alcuni a disagio. Poi c’è sempre il rischio di sembrare un canarino gigante! Per chi non se la sente di osare, dunque, c’è una semplice soluzione: perché non sfruttare il giallo per dare un tocco di colore agli accessori? Si può illuminare un look neutro con una borsa, un cappello o un paio di guanti gialli.

Per i più coraggiosi, invece, il giallo può diventare il protagonista assoluto dell’intero look. Basta procurarsi un cappotto di questo colore, come quelli proposti in passerella da Prada.

E per quanto riguarda gli abbinamenti? Il Pantone Color Institute suggerisce di abbinare il giallo al grigio, che dà un tocco di stabilità e sicurezza per bilanciare l’allegria del giallo.

Approfondimento

