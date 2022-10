È più comoda di una giacca la camicia di tendenza da indossare tutti i giorni

Sicuramente è tra le tendenze più in voga del momento ed è perfetta per fronteggiare con stile le giornate autunnali. Lo avevano annunciato le passerelle ed ora spopola tra i negozi. Inoltre, è un capo d’abbigliamento che si adatta a molti outfit e si declina per tante occasioni, da quella più casual a quelle più formali. È più comoda di una giacca e la possono indossare sia le donne che gli uomini. Stiamo parlando della camicia in pelle o in similpelle. Un vero must della stagione che si conferma tra i più gettonati trend del periodo. Oggigiorno, a fare breccia nel cuore delle giovanissime è il modello fit oversize, ma non mancano le camicie più sagomate, corte e aderenti. Per questo capo d’abbigliamento il colore per eccellenza è il nero, ma sono molto apprezzate le tonalità del tortora.

Come vestirsi bene a 20 ma anche a 50 anni con questa camicia che è più comoda di una giacca

La camicia in pelle regala subito un tocco grintoso anche all’outfit più semplice. La combinazione più comune (anche quella più facile da replicare) è senz’altro la camicia in pelle nera con un paio di jeans scuri. Una combo chic che gioca con la semplicità e la femminilità. A tal proposito, non tutte sanno che per scegliere il jeans perfetto e per esaltare la nostra fisicità esistono alcuni trucchetti furbi che non ci faranno perdere tempo a misurare i pantaloni.

Per l’autunno 2022, i dettami della moda premiano la camicia in pelle e la proclamano una degna sostituta del classico capospalla. Dunque, spazio ad abbinamenti con lupetti e dolcevita. Molto amati anche i contrasti con la t-shirt bianca. Di tendenza anche la combo composta da camicia in pelle e pantalone dello stesso materiale. Un completo oversize e total black che sembra piacere molto anche alle donne più mature che vogliono sentirsi comode in un outfit che trasmette forza e personalità.

Non solo con i pantaloni ma anche con la gonna, ecco l’outfit più chic

Per un look più ricercato, si consiglia di abbinare la camicia in pelle con una gonna lunga e avvitata, magari in jeans, oppure in maglia. Un tessuto morbido e avvolgente che ben si sposa con la “durezza” della camicia. Per un tocco più affascinate, si consiglia di optare per un top o un corpetto a contrasto, oppure una bralette lunga e con il pizzo in bella vista.

Lettura consigliata

Questi pantaloni a vita alta, comodi e amatissimi dalle donne, tornano di moda