La moda è circolare, si sa: quel che era considerato fuori tendenza qualche anno fa sta tornando alla ribalta. È vero per i vestiti, ma anche per il trucco. Ecco, dunque, la tendenza da non perdersi nell’autunno/inverno 2021/2022.

Corriamo a riscoprire questo make up anni ’90 perché sta bene a tutte e spaccherà nell’autunno 2021

Fra le piccole gioie che la pandemia ha strappato a molti, c’è anche il make up. Chi ha voglia di truccarsi quando si lavora da casa? Fra i gesti quasi dimenticati c’è sicuramente lo stendere un velo di rossetto. La bocca è infatti rimasta nascosta sotto la mascherina per mesi.

Adesso, con l’allentarsi delle restrizioni, torna anche la voglia di truccare le labbra. Nel frattempo, i trend sono però cambiati. Come fare dunque per scegliere un rossetto al passo coi tempi?

Una tendenza da provare viene dritta dal passato: corriamo a riscoprire questo make up anni ’90 perché sta bene a tutte e spaccherà nell’autunno 2021.

Per anni hanno spopolato i rossetti matte, ovvero opachi. Ora però si assiste a un ritorno delle labbra scintillanti. Per avere un’idea, basti pensare al look di Jennifer Lopez o delle Spice Girls. Questa moda ha già fatto capolino la scorsa estate, ma sicuramente continuerà durante i mesi freddi in arrivo. Ecco, dunque, i consigli per realizzare un perfetto make-up labbra anni ’90.

Come ottenere un look labbra di tendenza

Per realizzare il make up che sta spopolando, bisogna procurarsi un rossetto nude. Questo sta bene a tutte, purché si scelga la giusta nuance. Il colore del rossetto deve infatti essere il più simile possibile a quello delle proprie labbra.

Un consiglio sempre valido è fare attenzione al sottotono della pelle. Chi ha un sottotono freddo deve scegliere le nuance più rosate, mentre le tonalità del beige stanno bene a chi ha un sottotono caldo.

Oltre al rossetto, servirà anche una matita per le labbra di un colore leggermente più scuro. Questa serve a delineare il contorno delle labbra, per farle sembrare leggermente più grandi. Infine, il tutto va completato con uno strato di lucidalabbra trasparente e super scintillante! La bocca risulterà così rimpolpata.

Il bello di questo look è che permette di osare con gli occhi: può essere infatti abbinato a un eyeliner deciso e grafico, nero oppure colorato. In alternativa, si può accentuare l’effetto naturale di questo make up mantenendo il resto del trucco al minimo.

