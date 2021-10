La base dell’educazione che ci impartiscono da bambini è quella di essere sempre buoni e gentili con tutti, a prescindere da tutto. Il che non è affatto un comportamento sbagliato o controproducente, perché se è vero che raccogliamo ciò che seminano, dovrebbe portarci buoni frutti.

Tuttavia, non sempre un comportamento accondiscendente o accomodante funziona necessariamente con tutto. Ancora peggio poi, se a pagarne le spese siamo proprio noi. Una vera arma a doppio taglio e lo dice anche la psicologia, che individua un vero e proprio disturbo dipendente di personalità.

Ecco perché essere troppo buoni con gli altri può essere dannoso per noi stessi

Perché essere troppo buoni fa così male? È una patologia? Assolutamente no. Almeno fino a quando non iniziamo a mettere in ombra i nostri desideri per quelli degli altri.

Il problema diventa davvero serio se si entra nell’ottica della sottomissione. Questo può avere diverse cause, legate magari a un passato o un’infanzia particolarmente difficile. Le persone eccessivamente buone e permissive, infatti, evitano in tutti i modi i conflitti, opprimendo spesso i propri sentimenti, pur di non imbattersi in brutte situazioni.

Perché si evita di esporsi?

Evitare a tutti i costi di esporsi e di poter avere dei conflitti potrebbe essere una conseguenza. Magari nella famiglia d’origine, una persona eccessivamente permissiva ha visto gestire i conflitti in modo violento o particolarmente burrascoso. Rievocare le sensazioni del conflitto, potrebbero dunque portare a sensazioni di disagio, ansia, malessere, infelicità e risentimento.

Tuttavia, evitare di esporsi ed evitare conflitti non ci protegge, ma anzi, danneggia la percezione dei nostri bisogni. Porta a non sentire i propri bisogni e a non soddisfarli adeguatamente. A non reclamare se stessi e i propri desideri. In casi estremi, anche ad avere di conseguenza vissuti depressivi e/o ansiosi.

Dunque, essere persone troppo buone con gli altri può, in casi estremi, davvero essere dannoso per noi stessi. In qualsiasi cosa, sarebbe pertanto giusto trovare una buona via di mezzo tra amor proprio e amore altrui.