Questo taglio di capelli spopolerà nell’autunno 2021 perché ringiovanisce e sta bene proprio a tutte

Il rientro dalle ferie è proprio un bel momento per cambiare look. Un nuovo taglio di capelli aiuta ad affrontare il ritorno a lavoro o a scuola con la giusta carica. Ma come fare per stare al passo con le nuove tendenze? Si può andare sul sicuro con un look scelto anche dalle star.

Questo taglio di capelli spopolerà nell’autunno 2021 perché sta bene proprio a tutte e ringiovanisce

Il taglio di tendenza per l’autunno 2021 si chiama “airy bob”. Letteralmente significa caschetto arioso, perché si tratta di un look che mantiene leggerezza, volume e movimento. Rispetto a un bob classico ha molti vantaggi.

Innanzitutto, l’airy bob appare meno rigido di un caschetto tradizionale. Chi vuole dimostrare qualche anno di meno deve quindi sicuramente scegliere questa variante. In secondo luogo, sta bene veramente a tutte. Non importa se i capelli sono lisci, mossi o ricci, se il viso è fine o tondo. Il taglio risulterà sempre impeccabile, sofisticato e trendy.

Si può inoltre adattare l’airy bob scegliendo la lunghezza che più valorizzi i propri tratti. Chi ha un viso rotondo deve allora preferire un caschetto lungo. Per chi ha il viso squadrato, invece, meglio una mezza lunghezza, mentre per chi ha la faccia ovale l’ideale è che i capelli non superino il mento. Infine, lo styling è semplice. L’effetto che si vuole ottenere è infatti quello di massima naturalezza. Non bisogna quindi impazzire per avere i capelli perfettamente ordinati.

L’importante, se si hanno i capelli fini, è creare un po’ di volume. Per farlo può essere utile procurarsi dei prodotti volumizzanti specifici e una spazzola rotonda. Ma anche la semplice asciugatura a testa in giù può fare miracoli. Chi al contrario ha i capelli spessi dovrà chiedere al parrucchiere di sfoltirli un po’, in modo da ottenere l’effetto leggero.

E per quelle che invece lottano contro i capelli grassi? L’unto purtroppo può rovinare l’effetto voluminoso. Ma basta non fare questi sette errori molto comuni per arginare il problema.

Insomma, questo taglio di capelli spopolerà nell’autunno 2021 perché sta bene proprio a tutte e ringiovanisce. La prova del fatto che si tratta davvero del look del momento? Lo ha scelto anche una star molto famosa. Vediamo di chi si tratta.

L’airy bob è il taglio delle VIP

Come spesso accade, gli Stati Uniti hanno già anticipato la tendenza dell’airy bob. Quest’estate, infatti, alcune star sono state avvisate a Los Angeles con questo taglio.

Ma per essere sicuri che si tratta del look del momento, basta l’esempio di una persona su tutte: Kourtney Kardashian. Quasi nessuno, infatti, è in grado di lanciare nuove mode come le sorelle Kardashian. Dopo anni di capelli lunghi, Kourtney ha optato proprio per un airy bob, scegliendo una lunghezza a metà fra il mento e le spalle. Stupendo soprattutto il ciuffo voluminoso, tutto da copiare!

