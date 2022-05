In questi giorni moltissime persone sono impegnate con l’allestimento del giardino in vista dell’estate. Le cose da fare sono moltissime. Dobbiamo pulire i mobili di metallo. Dobbiamo scegliere le piante più resistenti e belle da vedere e da iniziare a coltivare. In pochi, però, si dedicano a una delle operazioni che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola e migliorarci la vita. Ovvero, quella di far arrivare il segnale WI FI di casa all’esterno. Un’operazione davvero fondamentale per l’arredamento, per la nostra sicurezza e per il benessere delle piante. Ma niente paura. Ecco come portare il WI FI in giardino in poche e semplici mosse e i motivi per cui dovremmo farlo in fretta.

Come far arrivare il segnale in giardino

Portare il WI FI anche nel nostro amato angolo verde è più semplice di quanto pensiamo. Il metodo più veloce è quello di recarsi in un negozio di elettronica e acquistare un range extender. Si tratta di una piccola centralina simile a un modem che possiamo fissare a un muro esterno e che amplifica il segnale WI FI. Possiamo trovarne di buona qualità a partire da circa 20 euro.

Se vogliamo risparmiare anche questa cifra possiamo “lavorare” sul piazzamento e sul funzionamento del modem di casa. Proviamo a mettere il modem in una zona centrale, lontano dai muri più spessi o da altri dispositivi metallici. Probabilmente il segnale si estenderà in maniera più uniforme e potrebbe anche arrivare al giardino.

La seconda strada è quella di provare a eliminare le interferenze dalla rete. Se abbiamo qualche conoscenza informatica, possiamo provare a cambiare le impostazioni delle frequenze dal pannello di controllo del modem. Una frequenza più “pulita” potrebbe migliorare il segnale. In alternativa, possiamo farci aiutare da un tecnico esperto.

Ecco come portare il WI FI in giardino spendendo pochissimo e perché potrebbe diventare la scelta ideale per l’arredamento, la sicurezza e le piante

Portare il WI FI in giardino non è soltanto comodo. È una scelta decisamente intelligente che potrebbe farci risparmiare e aumentare la sicurezza della casa. I moderni impianti di allarme funzionano spesso tramite WI FI. Portare il segnale in giardino significa poter piazzare nuovi sensori e addirittura telecamere anche all’esterno.

Grazie al WI FI potremmo anche allestire un sistema di illuminazione smart. Una soluzione che ci permetterà di risparmiare cifre notevoli in bolletta e di gestire a piacimento intensità e funzionamento delle luci.

L’ultimo vantaggio è quello che riguarda la cura delle piante. Con il WI FI diventerà possibile installare irrigatori gestiti da remoto. Irrigatori che potremo impostare tramite smartphone e che ci faranno ridurre gli sprechi d’acqua salvando il portafoglio e l’ambiente.

Oppure potremo piazzare tappetini e cavi riscaldanti per far crescere i semi e le piantine alla giusta temperatura. Online si trovano a poche decine di euro e grazie al WI FI potremmo avere un giardino che farà invidia ai vicini.

