5 idee per arredare un balcone piccolo e stretto spendendo pochi soldi

Non tutti hanno la fortuna di avere un giardino o un grande terrazzo dove potersi rilassare e organizzare cene ed aperitivi. Infatti, sarebbe bello possedere degli ampi spazi outdoor da decorare con stile, seguendo il proprio gusto personale.

Spesso, però, siamo in possesso solo di un balcone di piccole dimensioni che trascuriamo e non valorizziamo abbastanza.

Eppure, questo spazio è parte integrante della casa e andrebbe arredato nel migliore dei modi.

5 idee per arredare un balcone piccolo e stretto utilizzando anche le piante

Per rendere confortevole un piccolo balcone, bastano solo pochi e semplici oggetti.

Prima di tutto è necessario evitare gli sguardi indiscreti dei vicini o dei passanti. Ci sono tante soluzioni che potrebbero aiutarci a tutelare la nostra privacy. Pensiamo ad un separé o a dei copri ringhiere.

Oppure, per evitare di spendere troppi soldi, potremmo optare per delle piante rampicanti. Belle, rigogliose e che rendono il balcone colorato e luminoso. Ad esempio, si potrebbe coltivare la bignonia, che proprio in autunno ci regala dei bellissimi fiori a forma di campana, rossi o arancioni.

Se possediamo un balcone piccolo e stretto, cerchiamo di sfruttare lo spazio in verticale. Attacchiamo al muro delle mensole, molto utili come piano di appoggio. Possiamo anche scegliere di appendere delle cassette in legno. Proprio quelle che contengono la frutta. Dipingiamole oppure lasciamole del loro colore naturale.

Per evitare di occupare troppa superficie, scegliamo degli arredamenti salvaspazio. Pensiamo ad un tavolino e delle sedie pieghevoli, da utilizzare solo all’occorrenza. Naturalmente dovranno essere realizzati con materiali che resistono ai vari agenti atmosferici.

Qualche altra utile soluzione

La temperatura mite di ottobre ci consente di godere del nostro spazio esterno anche in questo mese.

Dato che in autunno i colori diventano caldi e avvolgenti, scegliamo, ad esempio, di arredare il balcone con un tappeto rosso e dei cuscini di grandi dimensioni (sempre in palette). Per proteggerci dal freddo, poggiamo sul tavolino o sulla sedia un caldo plaid.

Le candele sono perfette per creare l’atmosfera. Possono essere posizionate sulle mensole o sul tavolino. Optiamo per quelle al profumo di cannella, caramello, agrumi, spezie, e così via.

Ecco quindi, 5 idee per arredare un balcone piccolo e stretto.

Un ultimo utile consiglio. Non cerchiamo a tutti i costi di riempire ogni spazio libero. Ma scegliamo solo gli oggetti che realmente ci servono, senza esagerare. Un ambiente di piccole dimensioni troppo pieno, potrebbe risultare pesante e soprattutto di cattivo gusto.

