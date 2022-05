Ci eravamo lasciati con una domanda Cosa fare con le azioni GEL visto che sono ingabbiate tra 2 livelle da molte settimane? Dopo oltre due mesi ritroviamo il titolo molto più in basso e ancora ingabbiato in una lunga fase laterale. A questo punto dove potrebbe condurre la fase laterale in corso sul titolo GEL?

Incominciamo col dire che nell’ultimo anno il titolo GEL è stato particolarmente brillante. Il titolo, infatti, è salito di oltre il 70% a fronte di un settore di riferimento che mediamente ha perso circa il 15%.

Allo stato attuale le quotazioni sono bloccate da 7 settimane all’interno del trading range individuato dai livelli 1,8016 euro e 1,9384 euro. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una chiusura settimanale superiore a 1,9384 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo di prezzo più probabile in area 2,16 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale, poi, superiore a quest’ultimo livello potrebbe spingere il titolo verso il II obiettivo di prezzo in area 2,74 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si potrebbe andare a collocare in area 3,32 euro andando a fissare nuovi massimi storici.

In caso di ribasso, invece, il titolo GEL potrebbe andare a raggiungere area 1,4 euro.

La valutazione del titolo GEL

Dal punto di vista dei multipli di mercato, il titolo risulta essere sottovalutato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni GEL risultano essere sempre sottovalutate rispetto sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili futuri (PEG) secondo il quale le azioni GEL. Se poi si guarda al fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione è di circa il 30%.

È altresì importante notare come la situazione finanziaria della società GEL sia molto buona.

Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, per gli analisti il giudizio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%. Tuttavia, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Dove potrebbe condurre la fase laterale in corso sul titolo GEL? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GEL (MILGEL) ha chiuso la seduta del 4 maggio in ribasso dell’1,33% rispetto alla seduta precedente a 1,855 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

