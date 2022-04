Pulire i mobili del giardino in ferro battuto, alluminio e acciaio diventerà facilissimo con questi prodotti a costo zero che abbiamo già in casa

Finalmente è arrivata la bella stagione e molti di noi sono alle prese con l’allestimento del giardino. Sono due le operazioni fondamentali per potersi godere nel migliore dei modi l’aria primaverile.

La prima è la pulizia. Per questo possiamo aiutarci con alcuni insospettabili oggetti che buttiamo spesso nella spazzatura. La seconda è quella dell’arredamento. Per arredare un giardino moltissime persone negli ultimi anni hanno iniziato a scegliere mobili e sedie in metallo. Il motivo è che sono più resistenti e richiedono meno manutenzione.

Attenzione, però. Non significa che non dobbiamo curarli e pulirli nel modo giusto. Quindi, ecco come pulire i mobili del giardino in ferro battuto, quelli in alluminio e quelli in acciaio. Scegliamo il prodotto naturale giusto per ogni materiale e il gioco è fatto.

Come pulire i mobili in ferro battuto del giardino

I mobili in ferro battuto sono una ottima scelta per arredare il giardino. Non volano via col vento, resistono alle intemperie e praticamente non “invecchiano” mai. In più, richiederanno pochissimi sforzi per pulirli prima dell’inizio della stagione. Se li abbiamo tenuti coperti con un telo durante l’inverno, potrebbe bastare una spolverata con un panno in microfibra.

Se invece li abbiamo tenuti all’aria aperta, potrebbero presentare macchie di calcare o residui soliti. Per toglierli ci basterà usare una miscela di acqua e comunissimo aceto bianco da cucina. Una passata con un panno umido e i mobili torneranno a splendere.

Per le sedie in alluminio potrebbero bastare un panno e dell’acqua

Ancora più semplice pulire gli oggetti in alluminio, materiale straordinario per resistenza e leggerezza. Anche in questo caso la durata della pulizia dipenderà da come ci siamo comportati in inverno.

Se abbiamo messo tutto al riparo, una passata con uno straccio inumidito con l’acqua potrebbe essere sufficiente. Nel caso in cui ci fossero macchie resistenti, possiamo provare a rimuoverle con una miscela composta da acqua calda e Sapone di Marsiglia.

Pulire i mobili del giardino in ferro battuto, alluminio e acciaio diventerà facilissimo con questi prodotti a costo zero che probabilmente abbiamo già in casa

Il terzo metallo molto diffuso tra gli arredi da giardino è l’acciaio. Anche l’acciaio è estremamente resistente e comodo ma richiede una cura più attenta al momento della pulizia. Innanzitutto, per pulire sedie e tavoli in acciaio dovremo scegliere un detergente poco aggressivo. Altrimenti rischiamo di rovinare per sempre la superficie.

Attenzione anche a come puliamo gli oggetti. Evitiamo sempre i movimenti circolari fatti con eccessiva forza. Potrebbero rivelarsi estremamente dannosi e abrasivi per l’acciaio. Proviamo invece a pulire delicatamente dall’alto verso il basso o da destra verso sinistra. Soprattutto sciacquiamo e asciughiamo bene tutto dopo aver pulito. Il nostro acciaio si manterrà a lungo.

