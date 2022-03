Potremmo arredare un giardino piccolo e trasformarlo in una reggia con queste idee geniali e pochi oggetti che spesso buttiamo via

La bella stagione è ufficialmente iniziata e per chi ha un giardino è davvero un periodo importante. In questi giorni, infatti, siamo impegnati a scegliere le piante da coltivare, a ripulire la sporcizia e a preparare il terreno per la primavera. Ma c’è anche un’altra operazione che molti sottovalutano e che fa la differenza tra un giardino anonimo e uno straordinario: l’arredamento. Oggi parleremo proprio di questo. E potremmo arredare un giardino piccolo, senza spendere una fortuna, con pochissimi accorgimenti e qualche oggetto davvero insospettabile. Impariamo questi trucchetti e tutti si fermeranno estasiati ad ammirare la nostra reggia.

Usiamo pietre e legnetti per creare delle aiuole rustiche

In questi giorni stiamo ripulendo il giardino e le piante dai rami secchi, dalle foglie cadute e dalla sporcizia. Evitiamo di far finire tutto nella spazzatura e salviamo rami e legnetti. Abbinati a qualche pietra, potrebbero diventare delle aiuole perfette per recintare i nostri splendidi fiori.

Ricicliamo vecchi mobili e scarpe per arredare il giardino

Per arredare il giardino, la fantasia e il fai da te contano molto più dei soldi. Se durante le pulizie della soffitta abbiamo trovato un piccolo mobile inutilizzato o rovinato, tiriamo fuori i cassetti. Con una ripulita e una bella mano di vernice, potrebbero trasformarsi in meravigliose fioriere.

Un’operazione simile possiamo farla con scarpe e stivali vecchi. Non li buttiamo. Molto meglio rivestire l’interno, mettere del terriccio e piazzare dentro delle piantine. Abbiamo appena creato un originalissimo portavasi.

La bellezza dell’orto verticale

Se abbiamo un giardino piccolo con qualche parete o dei muretti, possiamo trasformarli in veri capolavori. Il segreto è quello di creare un orto verticale. Scegliamo le nostre piante, spezie ed erbe aromatiche preferite. Prendiamo barattoli di vetro, vecchie lattine, bottiglie di plastica, attacchiamole al muro con dei ganci e piazziamo le coltivazioni all’interno. Un metodo veloce e geniale per risparmiare sia sull’arredamento che sulla spesa al supermercato.

Potremmo arredare un giardino piccolo e trasformarlo in una reggia con queste idee geniali e pochi oggetti che spesso buttiamo via

Ci avviciniamo all’estate e molto probabilmente passeremo in giardino molte serate. È, quindi, il momento di preparare l’illuminazione migliore per valorizzare le nostre creazioni. Per farlo spenderemo pochissimo. Se amiamo i giochi di luce, sarà sufficiente recuperare tutti i contenitori di vetro che abbiamo in casa. Una candela dentro e il gioco è fatto.

Se siamo più fantasiosi e abili nei lavori manuali possiamo scegliere altri materiali, modellarli e trasformarli in lanterne uniche nel loro genere.

