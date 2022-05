Ci troviamo in primavera inoltrata. Abbiamo già goduto di splendide giornate di sole e dei caldi raggi sulla pelle. È normale, a questo punto, iniziare a pensare all’estate per non farci cogliere impreparati. Qualcuno, preoccupato della prova costume, è all’opera per ritornare in forma dopo l’inverno. Palestra e allenamento a corpo libero sono le attività preferite per chi desidera avere un fisico asciutto e bello da mostrare. Ma un corpo bello per essere valorizzato deve indossare i capi d’abbigliamento più giusti.

Parlando di costumi da bagno, ogni anno la moda mette in mostra le nuove tendenze. Ma non sono solo i modelli e le decorazioni a cambiare. Sono nuovi e imperdibili i costumi da bagno di quest’anno e hanno una caratteristica comune che li rende tali. Intero e bikini, olimpionici o dalle sagome insolite, scopriamoli insieme in questo articolo. Sarà più facile scegliere quello che si adatta meglio al nostro look e soprattutto che valorizza il nostro fisico.

Da qualche anno è diventato centrale il tema della sostenibilità. Famose case d’alta moda e brand d’abbigliamento hanno cercato di farsi portavoce del problema ecologista inserendo nelle collezioni materiali naturali e riciclati. Questa tendenza non poteva non contagiare anche la moda mare, dando vita a uno dei tessuti più green al Mondo ricavato dal nylon delle reti da pesca.

Nuovi e imperdibili i costumi da bagno della moda mare 2022 ma ecco perché questi speciali modelli stanno andando a ruba

Un materiale che, grazie alla lavorazione, ha dimostrato perfetta elasticità, facilità di lavaggio, ma anche morbidezza e versatilità. Ancora, l’econyl è risultato essere una fibra resistente al cloro, al sole e anche ai solari più utilizzati. Questa fibra ecologica è stata acquistata da numerose marche, il cui lavoro ha garantito una vasta scelta e grande creatività. Per non parlare della possibilità di produrre a km zero, riducendo sprechi e inquinamento. È davvero semplice riuscire a trovare il costume che fa per noi e le opzioni sono rivolte a ogni tipo di persona.

Esistono modelli per esperti nuotatori, ma anche bikini raffinati e impreziositi da stampe e decorazioni in tulle o perline. Il nylon riciclato ha dato vita anche a colorazioni pastello mai viste, tra le quali quest’anno spunta il verde. Quelli che vanno per la maggiore hanno stampe leopardate e che ricordano disegni africani. Per chi vuole qualcosa di più sensuale, il modello intero con lo scollo profondo è un must have.

