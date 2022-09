Ottobre è un mese estremamente delicato per quanto riguarda la cura e l’allestimento del giardino. Arrivano i primi freddi e le piogge abbondanti. Condizioni non facili se siamo alle prese con la scelta delle coltivazioni per l’autunno e l’inverno. Le possibilità, al contrario di quanto si crede, sono moltissime e ci sono alcune specie ideali proprio per questo periodo. Oggi parleremo di una di esse e scopriremo la pianta dai fiori violi perfetta per il giardino invernale. Una pianta che ci regalerà soddisfazioni incredibili e che darà una marcia in più al nostro angolo verde.

Come abbellire il giardino con la Ramonda

Esistono in natura piante altamente spettacolari che riescono a crescere anche sopra le rocce e i muri. In questo gruppo rientra anche la specie che scopriremo oggi, ovvero la Ramonda, famosa anche come pianta della resurrezione.

Un appellativo ampiamente meritato se pensiamo che la Ramonda può resistere per decenni in condizioni meteorologiche difficilissime. Una pianta che deve la sua fama anche alla bellezza dei suoi fiori. Ovvero piccole campane con petali viola e stami che spaziano tra il giallo e l’arancione. Meravigliose anche le foglie, verde acceso e resistenti, perfette per coprire crepe e angoli vuoti del giardino.

Come coltivare la Ramonda

L’aspetto più importante da considerare se vogliamo iniziare a coltivare la Ramonda è quello del posizionamento. La pianta necessita infatti di penombra e tollera male i raggi solari diretti. Nessun problema, invece, se temiamo le gelate improvvise dell’inverno: la specie resiste anche a molti gradi sotto zero.

Fondamentale anche la scelta del terreno se vogliamo fioriture ricche e prolungate nel tempo. La soluzione migliore è quella di mischiare una buona quantità di terriccio umido, torba e sostanze organiche.

La pianta dai fiori viola perfetta per il giardino invernale e come coltivarla

C’è anche un altro motivo per cui la Ramonda viene chiamata pianta della resurrezione. Le sue foglie sono in grado di riprendere vita con un’annaffiatura abbondante dopo i periodi di siccità prolungati. Meglio, comunque, evitare il problema con annaffiature regolari durante l’estate. In inverno, invece, saranno sufficienti le precipitazioni stagionali.

Il concime da scegliere per stimolare la fioritura è quello specifico per piante verdi a lento rilascio. La Ramonda, infine, può essere coltivata anche in vaso. Se questa è l’opzione che scegliamo dovremmo stare attenti a riempirlo con un terriccio umido, ricco di sostanze organiche e leggermente acido.

Lettura consigliata

La pianta autunnale per gli angoli bui e spogli del giardino facile da coltivare