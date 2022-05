Ecco 5 alimenti da inserire nella dieta di maggio se siamo a corto di ferro senza abusare di carne rossa e fegato

Ogni dieta o regime alimentare che si rispetti non può prescindere da un aspetto. Non importano le quantità o gli specifici alimenti. Ogni giorno dobbiamo fornire al corpo la giusta dose di vitamine e minerali. Uno dei più importanti per la salute è il ferro. Basti pensare che la carenza di questo microelemento potrebbe causare addirittura problemi di memoria, spossatezza e altri sintomi decisamente fastidiosi. Ma non dobbiamo preoccuparci. Ecco 5 alimenti da inserire nella dieta di questo periodo che ci garantiranno il giusto apporto di ferro. E per una volta non parleremo di carne rossa e fegato.

Gli alimenti che contengono più ferro

Esistono due tipi di ferro. Quello emico è di derivazione animale e lo troviamo principalmente nel fegato, nella carne rossa e in alcuni prodotti ittici. Il nostro corpo lo assimila molto facilmente, ma c’è un’incognita. Il consumo eccessivo di questi cibi potrebbe portare a problemi da non sottovalutare a livello cardiovascolare e a un eccesso di colesterolo cattivo.

Per nostra fortuna, possiamo garantirci l’apporto di ferro anche attraverso cibi di origine vegetale. In questo caso si parla di ferro non emico. E in primavera abbondano gli alimenti ricchi di questo preziosissimo minerale.

L’importanza delle verdure a foglia verde

Il primo alimento da inserire nella dieta di maggio sono le verdure a foglia verde. Ovvero insalata, indivia, crescione, lattuga e rucola. Tutte contengono ottime quantità di ferro, ci creeranno pochi problemi con la linea e sono estremamente versatili in cucina.

Le Solanaceae sono un toccasana per la carenza di ferro

A maggio le corsie dei supermercati si riempiono di prodotti come pomodori, peperoni e melanzane. Ovvero delle Solanaceae. Queste verdure hanno una particolarità che le rende preziosissime. Sono ricche di Vitamina C, molecola che aiuterebbe l’organismo ad assorbire meglio il ferro. È arrivato il momento di acquistarle quando facciamo la spesa. O meglio ancora, di iniziare a coltivarle nel nostro piccolo orto casalingo. Una scelta che ci farà risparmiare e che molto probabilmente ci farà guadagnare in salute.

Ecco 5 alimenti da inserire nella dieta di maggio se siamo a corto di ferro senza abusare di carne rossa o fegato

Non mancano anche tra i frutti di stagione prodotti naturali utili a integrare il ferro nell’alimentazione. A maggio iniziano a comparire le fragole e le ciliegie. Ed entrambe contengono ottime quantità di questo minerale.

L’ultimo cibo da inserire nella dieta è il sempre troppo sottovalutato limone. Il limone non solo è ricco di Vitamina C, molecola che, come abbiamo visto, può aiutare l’assorbimento di ferro. Questo agrume e il suo succo possono rivelarsi un’ottima alternativa a condimenti più grassi e calorici come burro e olio. Iniziamo a condire le pietanze con il succo di limone e probabilmente mangeremo più leggero senza rinunciare al gusto.

