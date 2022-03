Per coltivare peperoni enormi e dolci come lo zucchero dovremmo conoscere questi trucchetti ed evitare 3 gravissimi errori

Marzo è tradizionalmente il mese in cui si inizia a progettare l’orto per la bella stagione e per i successivi mesi invernali. Per questo motivo è fondamentale scegliere le specie e le varietà giuste da piantare e coltivare. Quello appena iniziato è anche il primo mese in cui dovremmo cominciare a dedicarci ai peperoni. In pochi, però, conoscono i trucchetti per farli crescere sani e gustosi. Almeno fino a oggi. Perché per coltivare peperoni enormi e dolci da far invidia al vicinato dobbiamo adottare alcuni accorgimenti a cui quasi nessuno pensa. Ma soprattutto dobbiamo evitare 3 errori imperdonabili, che rischiano di rovinarli in maniera irrimediabile.

La scelta del terreno per i peperoni e la profondità di trapianto

Il primo trucchetto per avere peperoni sani e rigogliosi è quello di scegliere il terreno giusto. Il terreno deve avere un pH che non scende sotto i 5,5 e non supera mai i 7. Sbagliare significa uccidere la pianta e non garantirgli le sostanze nutritive necessarie.

Un altro aspetto a cui pochi fanno attenzione è quello della profondità a cui piazzare le piante. Se non vanghiamo per almeno 30-40 cm, i peperoni non avranno il drenaggio giusto e probabilmente non nasceranno nemmeno.

Quindi lavoriamo bene la zona, possibilmente la più soleggiata dell’orto, e aggiungiamo un concime ricco di sostanze organiche.

L’importanza dell’irrigazione

Nella coltivazione dei peperoni l’aspetto più delicato è probabilmente l’irrigazione. Questo perché la quantità d’acqua necessaria varia a seconda dello sviluppo della pianta. Nelle prime fasi dovremmo annaffiare regolarmente evitando sempre i ristagni. Quando iniziano a nascere i primi frutti, dobbiamo aumentare la quantità d’acqua. Altrimenti avremo peperoni più piccoli del previsto.

Per coltivare peperoni enormi e dolci come lo zucchero dovremmo conoscere questi trucchetti ed evitare questi 3 gravissimi errori

Veniamo ora agli errori più gravi che possiamo fare nella coltivazione dei peperoni. Il primo è quello dell’ingordigia. Ovvero quello di pretendere di avere più frutti rispetto a quelli che può produrre la pianta. Il peperone per sua stessa natura si sviluppa per biforcazioni e produce frutti destinati a deperire. Eliminiamoli in tempo e selezioniamo subito quelli più promettenti. Il fusto non soffrirà per il troppo peso e i frutti rimasti saranno davvero incredibili.

Il secondo errore è quello di non valutare la temperatura esterna. Sotto i 12-15 gradi e sopra i 35 gradi i peperoni bloccano la loro crescita oppure si seccano. Non predisporre una copertura mobile in primavera oppure un telo per ripararli dal sole nelle ore più calde del giorno è davvero imperdonabile.

Attenzione anche alla scelta dei sostegni. Meglio spendere qualche euro in più all’inizio e acquistare sostegni e travi più resistenti possibile. In caso contrario rischiamo che la pianta collassi su se stessa.

