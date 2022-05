Posate d’acciaio ossidate finalmente lucenti con questi rimedi che eliminano le righe nere in 5 minuti senza aceto, bicarbonato o candeggina

Le posate d’acciaio sono di uso comune e vengono utilizzate indifferentemente durante i pasti quotidiani o le cene con gli ospiti. Proprio in quel momento tutti i difetti delle forchette, dei coltelli e dei cucchiai saltano agli occhi. Quando è troppo tardi e stiamo per apparecchiare la tavola ci accorgiamo che le posate sono opache o hanno delle righe nere antiestetiche che ci fanno disperare. Queste posate subiscono un normale processo di ossidazione a causa del calcare che si trova nell’acqua.

L’acciaio, oltre a contenere ferro e carbonio, può contenere altri elementi. Quando si aggiungono cromo e nichel si ottiene una maggiore resistenza alla corrosione. Tuttavia, linee nere e blu e opacità potrebbero sopraggiungere perché basta anche una piccola patina di ossido per rendere meno incisive le onde luminose. In questi casi bastano alcuni rimedi naturali per contrastare l’invecchiamento delle posate senza che sia necessario utilizzare prodotti chimici o candeggina oppure aceto e bicarbonato.

Prodotti che conosciamo

Le posate d’acciaio ossidate finalmente lucenti si possono avere facilmente grazie all’utilizzo dell’olio d’oliva. Potrebbe sembrare uno spreco ma ne bastano poche gocce. Pur essendo un alimento pregiato, possiamo concederci questo piccolo lusso per ottenere un risultato soddisfacente. L’olio d’oliva è particolarmente efficace nella pulizia dell’acciaio. Strofinando bene le posate possiamo ridare brillantezza in 5 minuti.

Anche il limone è in grado di rimuovere le macchie, qualche goccia sulla parte blu o sulla riga che ha annerito la superficie è sufficiente, purché si usi la spugnetta giusta. Deve essere abrasiva ma delicata, in modo da non rovinare la cromatura. Il limone diventa ancora più incisivo, poi, se utilizzato con le bucce di arancio e pompelmo e con l’acqua calda. Mettere a mollo le posate per 5 minuti e poi risciacquarle potrebbe rendere più semplice eliminare le righe nere e gli aloni.

Posate d’acciaio ossidate finalmente lucenti con questi rimedi che eliminano le righe nere in 5 minuti senza aceto, bicarbonato o candeggina

Il limone può essere un rimedio incredibile se accompagnato da due prodotti di uso comune.

Con 500 ml di acqua calda, 2 limoni e un cucchiaio di sapone di Marsiglia possiamo eliminare i segni dell’ossidazione dalle posate e igienizzare i piani cottura. Il limone è un ottimo rimedio anche con il sale grosso.

Se spremiamo 4 o 5 limoni in un contenitore e versiamo 2 cucchiaini di sale, invece, otteniamo una pasta che possiamo applicare non solo alle righe nere ma anche alla ruggine.

Esiste in commercio, inoltre, un pulitore universale all’olio d’arancia molto efficace. È un prodotto ad alta concentrazione e, se diluito nell’acqua, diventa lattiginoso. È utile per la pulizia dell’acciaio e dei metalli in genere. Dovremmo effettuare la pulizia agendo sulla riga nera con un panno in microfibra dopo aver versato una quantità minima di liquido. È completamente biologico e si può trovare on line per un prezzo inferiore ai 10 euro.

Lettura consigliata

Per sostituire il piano cottura a gas con quello a induzione queste sono le cose da sapere su prodotti e certificazione