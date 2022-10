Le verdure sappiamo essere tra gli ortaggi più importanti da includere nella nostra dieta. Gli ortaggi sono ricchi di vitamine e sali minerali, proprio per questo garantiscono la nostra crescita e la sana alimentazione. Di verdure ne esistono davvero tante. Allo stesso tempo c’è da dire che non tutti ne sono amanti. Soprattutto i più piccolini tendono ad evitare il consumo di verdura. Ciò non va bene, infatti bisogna cercare di farla mangiare sin dalla tenera età, in modo da abituarsi.

Nonostante facciano bene, avendo la presenza di fibre, a volte queste causano gonfiore addominale. Soprattutto per chi ne soffre già in partenza, ci possono essere alcune verdure che possono in qualche modo causare un disagio fisico.

Quali cibi non fanno gonfiare la pancia?

Tra i cibi che evitano il gonfiore addominale, ci sono:

cumino;

anice;

finocchio;

menta;

melissa;

mirtilli;

melanzane.

Consumare questi alimenti dunque consentirebbe di mangiare in tranquillità senza sentirsi pesanti.

Quali verdure farebbero gonfiare la pancia e il perché succede

Tornando agli ortaggi, abbiamo detto essercene qualcuno che tenderebbe a gonfiare di più la pancia rispetto ad altri. Ad esempio:

ravanelli;

broccoli;

cetrioli;

cavolfiori;

verza;

cime di rapa;

cipolle;

porri;

melanzane.

Perché la verdura causa gonfiore?

Abbiamo già detto che le verdure sono ricche di fibre. In particolar modo vanno ad allungare i tempi di digestione. Questo comporta una maggiore fermentazione da parte della flora batterica intestinale. Tutto ciò porta ad una maggiore produzione di gas e aumento del gonfiore addominale. Ciò capita soprattutto con le verdure quando vengono cotte. Ovviamente bisogna prendere anche in considerazione un eventuale intolleranza da parte di qualche alimento. Va sempre consultato ad ogni modo uno specialista per capire la causa del gonfiore.

Quali scegliere?

Non bisogna assolutamente disperarsi. Infatti possiamo scegliere altri tipi di ortaggi che potrebbero non causare questi problemi. Dunque bisogna informarsi e sapere quali sono le verdure che contengono la maggior quantità di acqua e fibre solubili. Difatti le fibre insolubili causerebbero il gonfiore. Oltre a questo potrebbero essere consumate sotto forma di passato. Ci sono tante ricette gustose da poter fare. Un’altra alternativa sarebbe quella di ridurre i tempi di cottura oppure cucinare con grassi di origine vegetale (olio EVO o olio di semi). Se durante la cottura aggiungiamo un pizzico di bicarbonato, questo favorirebbe la digestione e la tollerabilità.

Ecco quali verdure farebbero gonfiare la pancia ma soprattutto alcuni consigli utili per evitare questo problema.

