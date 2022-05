L’estate si avvicina a passi sempre più ampi. Le temperature calde lo preannunciano e ci fanno sognare le prossime vacanze. Ormai i vestiti invernali sono un ricordo, soppiantati da abiti svolazzanti, t-shirt e pantaloni leggeri. Tuttavia, in questo periodo bisogna fare attenzione ai repentini cali di temperatura. La sera sempre meglio indossare una giacchetta o vestirsi a strati per non rischiare di prendere un raffreddore.

Più sfortunate sono le persone che devono indossare una divisa da lavoro. Non ci riferiamo solo alla comune giacca e camicia per l’uomo e al tailleur per le donne. Per molti la divisa da lavoro significa indossare scarponi, tute, salopette e caschetto protettivo. Un abbigliamento che sembra restringere la libertà d’espressione, ma anche di movimento.

Ecco perché la novità moda di quest’estate ci lascerà a bocca aperta. Infatti, diciamo addio a vestiti e parei, perché è un altro il capo d’abbigliamento che farà scintille e valorizzerà il nostro fisico. Se non abbiamo ancora cominciato a rimetterci in forma, questo è il momento giusto. Basteranno pochi esercizi al giorno e saremo pronti a sfoggiare il capo estivo dell’anno con classe e disinvoltura.

Diciamo addio a vestiti e parei perché è questa la moda mare comoda e sensuale che spopolerà nell’estate 2022

Spesso la moda ci sorprende scegliendo di valorizzare capi che non avremo mai pensato di vedere sfilare in passerella. Questo è il caso dell’abbigliamento da lavoro. Tute da elettricista, idraulico, allevatore o da operaio, in ogni loro forma, hanno dato vita allo stile workwear. Le tute da lavoro sono diventate simbolo di come tutto può trasformarsi con semplicità.

Altro che tuta elegante da sera, i modelli dritti, blu navy o grigi e dal taglio netto esaltano la bellezza tout court. Ognuno può scegliere il suo modello e il tessuto che lo rispecchia di più, dal denim fino al cotone. Soltanto abbinando la tuta ad alcuni accessori si otterrà un look originale che tutti ci invidieranno. Per l’estate abbiniamo un foulard in testa o attaccato alla cintura.

L calzature perfette per alleggerire i toni della tuta sono le ciabatte in corda o mocassini, sia per donna che per uomo. Non dimentichiamo di abbinare anche una tracolla piccola. Per chi ha un fisico palestrato, poi, c’è l’opzione bretelle o tuta aperta nella parte del busto. Così potremo mostrare addome scolpito e spalle muscolose. Con lo stile workwear si assicurano grandi conquiste.

Approfondimento

