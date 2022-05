Con l’avvento della tecnologia abbiamo molti aiuti in cucina. Uno dei più popolari è sicuramente il frullatore. Lo usiamo spesso per preparare gli ingredienti per zuppe o sughi. Alcune volte lo utilizziamo direttamente per fare sorbetti e frappé.

Non sappiamo, però, che alcuni ingredienti non dovrebbero essere messi all’interno del frullatore perché potrebbero rovinarlo.

Mettere questa frutta, verdura e altri ingredienti dentro il frullatore potrebbe danneggiarlo, ma anche rovinare i nostri piatti

Il primo ingrediente è la frutta congelata. Infatti è uno degli alimenti più comuni per quanto riguarda frullati e bevande. Purtroppo, però, se si usa la frutta appena tirata fuori dal congelatore le lame del frullatore potrebbero danneggiarsi. Questo perché la consistenza è troppo dura e potrebbe esserci troppa resistenza. É consigliato, quindi, scongelare la frutta oppure scaldarla con del vapore prima di utilizzarla.

Un altro alimento da evitare è sicuramente l’aglio. Questo perché il forte odore potrebbe rimanere nelle guarnizioni e cambiare il sapore degli altri alimenti. Soprattutto se utilizziamo lo stesso frullatore con la frutta, potremmo avere una brutta sorpresa.

Anche mettere verdure a foglia verde potrebbe essere un problema se sono a temperatura ambiente. Infatti, il verde brillante delle foglie potrebbe trasformarsi in un terribile marroncino. Per mantenere il colore vivo, raffreddiamoli in congelatore per 5 minuti.

La frutta secca è un altro ingrediente pericoloso per il frullatore. La loro consistenza potrebbe danneggiare le lame, rendendole meno affilate oppure rompendole. Inoltre, il motore potrebbe non essere abbastanza potente e trasformare le nostre noci in un composto appiccicoso, anziché in una polvere.

Attenzione anche ai liquidi

Mettere troppo o troppo poco liquido potrebbe essere un altro problema. Se non ne aggiungiamo abbastanza il composto diventerà grumoso. Invece, le lame non riusciranno ad entrare in contatto con il solido se mettiamo troppo liquido. Dobbiamo quindi valutare.

Infine, aggiungere liquidi troppo caldi potrebbe diventare un vero e proprio pericolo. Infatti, il vapore del liquido potrebbe far esplodere il coperchio. Questo non solo può ferirci, ma potrebbe entrare in contatto con l’elettricità e causare un vero e proprio disastro.

Con gli elettrodomestici dobbiamo sempre avere un’accortezza in più. Ecco perché mettere questa frutta, verdura e altri ingredienti nel frullatore potrebbe creare delle vere e proprie emergenze. Gli incidenti domestici sono piuttosto comuni, per questo conoscere a fondo gli strumenti che abbiamo è molto importante. Non solo per utilizzarli al meglio, ma anche per evitare pericoli.

Lettura consigliata

Questa bevanda orientale con latte e tè è l’ultima moda del momento ed è anche facile da preparare in casa