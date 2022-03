Ecco 4 inaspettati e irresistibili accessori uomo per essere chic con semplicità che faranno conquistare le donne a colpo sicuro

Il primo appuntamento con la persona che ci piace è decisivo. Ma scambi di sguardi, conversazioni e un’ottima cena non bastano. Anche l’occhio vuole la sua parte e le donne lo sanno bene. Ecco perché in queste occasioni passano ore a cercare il vestito perfetto e a impreziosirlo di accessori che attirino gli sguardi.

Eppure, queste semplici regole non valgono solo per il mondo femminile. Anche gli uomini hanno bisogno di qualche aiuto per aumentare le chance di conquista. Siamo già a conoscenza del potere seduttivo del profumo, che deve essere quello giusto per l’occasione. In più esistono capi e soprattutto accessori cui una donna resiste con difficoltà.

Ecco 4 inaspettati e irresistibili accessori che un uomo deve sempre avere nel proprio armadio. Conoscerli e saperli abbinare con classe e nonchalance potrebbe essere la carta vincente per dare inizio a una romantica storia d’amore. Del resto, non c’è donna non desidera che il suo uomo vesta in modo impeccabile.

Giacca e camicia un classico semplice ed elegante

Si può essere eleganti senza sfoggiare outfit troppo seri ed eccessivamente ingessati. Ecco perché la classica camicia bianca non può mancare nell’armadio di un uomo. Ma attenzione, non rendiamola patetica con cravatte e papillon. L’essenza mascolina deve poter uscire da quegli ultimi due bottoni sbottonati, specialmente se siamo in estate. Per un abbinamento perfetto indossiamo la camicia bianca sopra dei pantaloni più classici, ma evitiamo che siano troppo stretti.

Sia in inverno che in estate, optiamo sempre per una giacca. Niente di troppo elegante o pesante perché rischiamo di appesantire troppo le spalle. Meglio qualcosa di leggero e sportivo. Con le giacche un errore banale ma che capita spesso di fare è quello di indossare un pantalone in abbinamento. Niente di peggio per risultare eccessivamente elegante. Lasciamo il completo classico giacca e pantalone per il matrimonio e preferiamo un jeans o un pantalone scuro e una giacca che spezzi.

Ecco 4 inaspettati e irresistibili accessori uomo per essere chic con semplicità che faranno conquistare le donne a colpo sicuro

Anche per le scarpe la regola è sempre la stessa. Evitiamo esagerazioni con calzature che sfoggiano punte e smalti, ma evitiamo anche le nostre vecchie sneakers preferite. Saremo più sicuri del risultato indossando delle scarpe sportive, magari dei mocassini o degli scarponcini casual.

Ma andiamo agli accessori. Anche se amiamo la nostra catenina del battesimo, cerchiamo di non sfoggiare troppi bracciali e collanine. Stessa cosa per borselli e borsette, mentre è assolutamente vietato il marsupio e affini. Questo farà assaporare maggiormente l’essenza mascolina più naturale e semplice. Al contrario, un accessorio che non può mancare sono gli occhiali da sole da alternare a un foulard o a un cappello in base alla stagione. Troviamo l’accessorio che ci caratterizza di più e sfruttiamo solo quello per far capire chi siamo.

Approfondimento

Se non si riesce a conquistare una donna la causa potrebbe essere uno di questi comuni e banali errori di seduzione