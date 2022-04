Aprile è il mese che segna il passaggio tra la fine dell’inverno e la primavera. Seppur marzo ci ha dato giornate di sole tiepido, ancora non si può davvero dire che il freddo sia passato. Infatti, sia al Nord che al Sud si verificano cambiamenti climatici che portano con sé sbalzi di temperatura.

È il problema delle mezze stagioni, quando non si sa se è necessario fare il cambio di stagione o meno. Col freddo della mattina è necessario un maglione, mentre durante il giorno fa molto caldo. In alcune zone è addirittura caduta la neve. Nel tardo pomeriggio, invece, ancora capita di sentire un fastidioso vento freddo. Ecco perché scegliere cosa indossare diventa un’impresa.

Troppo coperti o poco vestiti. Vediamo come diventa facile vestirsi con stile nella mezza stagione con tre look primaverili di tendenza, per non essere mai impreparati. Seguiremo la regola d’oro del vestirsi a strati, con qualche accorgimento in più che non ci faccia apparire come un’accozzaglia di capi. Scopriamo, allora, quali consigli hanno i nostri esperti.

Ci chiediamo come sia possibile affrontare il sole che comincia a farsi caldo e al contempo cali di temperatura, specialmente serali. Per questo abbiamo bisogno di stratificare il nostro outfit proponendo accostamenti che ci permettano di spogliarci o rivestirci quando necessario.

Vestirsi con stile nella mezza stagione con 3 comodi outfit di primavera per essere pronte al caldo e freddo restando eleganti e casual

Il primo accostamento che proponiamo prevede l’immancabile utilizzo della giacca. Questo capo d’abbigliamento, se ben sfruttato, garantisce un modo per proteggersi ma anche uno strumento per esaltare la silhouette. Quale scegliere? Meglio una giacca di pelle o una oversize abbinata a un vestito lungo o a una gonna asimmetrica. Un consiglio, se la giacca è scura abbiniamola a pantaloni o gonne di colore chiaro o neutro.

Come materiale, uno dei tessuti migliori per questa fase dell’anno è il satin. Elegante ma anche pratico, si può abbinare a un blazer oversize che cada morbido sui fianchi. Come look di mezza stagione non c’è nulla di più valido che la classica mise t-shirt, giacca di jeans e pantaloni. Al posto della t-shirt possiamo scegliere un maglioncino in filo, un cardigan o un pullover, sempre indossato con jeans o pantaloni casual.

Ricordiamo, però, di indossare sempre una canottiera o una camicia abbinata nel caso sentissimo il bisogno di spogliarci. Per ultimo, uno sguardo alle calzature. Cominciamo ad evitare gli stivali e preferiamo sandali comodi con poco tacco, anche indossati con una calza velata.

