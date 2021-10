L’autunno è la stagione preferita da tante persone, specialmente da coloro che soffrono particolarmente il caldo e non vedono l’ora di rinfrescarsi un po’. La pioggia che scorre sulle finestre, l’aria fresca che accarezza la nostra pelle, le foglie che cadono, le giacche di pelle e soprattutto il periodo delle castagne. Tutto questo è autunno.

Finalmente è arrivato il momento di vedere i venditori di caldarroste inondare di profumo i vicoli delle città, e di acquistarne una busta di carta. Calde, buone e dal cuore morbido. Ma è anche il periodo in cui si va a fare scorta di castagne attraverso la raccolta, nonché il periodo in cui si possono acquistare al supermercato.

Quante volte è capitato di assaggiare una castagna dal sapore amaro? Quante volte è capitato di aprire una castagna e al suo interno trovare spiacevoli sorprese? Insomma, anche con le castagne possono esserci dei piccoli momenti di “sfida”. Per questo motivo, ecco come scegliere le castagne più buone al supermercato o durante la raccolta con questo trucchetto.

Il trucchetto per scegliere le castagne migliori durante la fase di raccolta

Andiamo a fare una passeggiata con l’intento di raccogliere più castagne possibili. Siamo sicuri di sapere quali siano le più buone?

Innanzitutto, il modo di dire “l’abito non fa il monaco” con le castagne è sbagliato. Questo perché le migliori saranno quelle con “l’abito” più bello. La buccia deve presentare un bel marrone lucente, privo di macchie di qualsiasi altro colore. Inoltre, deve essere priva di difetti come raggrinzi o crepe. Dunque deve essere perfettamente integra.

Una volta selezionate quelle visibilmente belle, eseguiamo questo trucchetto. Portiamo un piccolo contenitore e versiamo dell’acqua. Se le castagne sono buone soprattutto all’interno, quindi senza che vi sia dell’aria o dei parassiti, staranno sul fondo. Al contrario, quelle da scartare saranno quelle che galleggeranno ma soprattutto quelle che si troveranno a metà tra la superficie e il fondo. Queste, infatti, saranno quelle che avranno dei parassiti all’interno.

La vista e il tatto per scegliere quelle migliori al supermercato

Certamente non possiamo andare a fare la spesa portandoci da casa una bacinella con dell’acqua per fare la prova ma esiste, anche qui, un trucchetto per selezionare le castagne dal sapore inequivocabile. Le uniche armi a disposizione sono il tatto e la vista. Anche per quelle del supermercato vige la regola dell’aspetto più bello. Optiamo, dunque, per castagne dal marrone brillante, con la buccia integra e priva di difetti. Una volta selezionata quella visibilmente bella, pressiamola. Se dovesse essere molliccia, meglio scartarla. La castagna migliore è quella che al tatto è dura e resistente.

Dopo aver scoperto questi trucchetti davvero facili e “alla mano”, adesso potremo andare a fare scorpacciata di castagne per tutto l’autunno e preparare tantissime ricette. Le castagne, oltre ad essere buone, sono fonte di acido linoleico, lo stesso dell’olio d’oliva e hanno un basso indice glicemico.