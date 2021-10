Se recentemente abbiamo parlato di dove trascorrere qualche giorno libero in relax tra mare e sole e dove andare per assaporare le specialità di pesce, oggi ci focalizziamo su altre città italiane. Le ferie autunnali, dopo una stagione estiva esplosiva in cui non ci siamo fermati un momento, sono molto gradite.

Se, appunto, vogliamo trascorrere qualche giorno fuori dalle nostre mura domestiche per ammirare le bellezze della nostra Italia, il team di ProiezionidiBorsa suggerirà qualche nome. Classificate come le migliori città da visitare in autunno ecco dove dormire secondo Tripadvisor.

Siena, Toscana

Questa favolosa città è indicata per trascorrere qualche giorno autunnale perché l’atmosfera medievale e la natura si sposano perfettamente con la stagione. Siena è di una bellezza entusiasmante e non è un caso visto il suo ricchissimo patrimonio storico e artistico.

Secondo Tripadvisor, in collaborazione con Booking, i migliori Bed and Breakfast che hanno ottenuto il premio di Travellers’ Choice, considerato il rapporto qualità/prezzo, sono:

Castello delle Quattro Torra, Strada di Pieve Al Bozzone;

Residenza d’Epoca Palazzo Borghesi, Via S. Pietro;

Villa del Sole, Via del Sole.

Bologna, Emilia Romagna

Anche Bologna, data l’atmosfera magica tipica autunnale, è perfetta per trascorrere qualche giorno. Famosa per i suoi portici, le sue torri e per la più antica Università, rimarremo tutti affascinati da cotanta bellezza. Inoltre, l’Emilia-Romagna è famosa anche per il buon cibo, per cui ci dovremmo privare di provarlo?

Secondo Tripadvisor, i migliori Bed and Breakfast che hanno ottenuto il premio di Travellers’ Choice sono:

051 Room and Breakfast, Via San Vitale;

Bed and Breakfast Centrale, Via Giovanni Amendola.

Matera, Basilicata

Matera è la citta dei Sassi, riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per cui ha vinto nel 2019 il titolo di capitale europea della cultura. Suggestiva, affascinante e quasi avvolta da una fitta di mistero, Matera è un piccolo gioiellino del nostro Bel Paese. In autunno è mozzafiato perché la bellezza di una città del sud e le caratteristiche della stagione creano un perfetto connubio.

Secondo Tripadvisor, i migliori Bed and Breakfast che hanno ottenuto il premio Travellers’ Choice sono:

Torretta ai Sassi, Vico I Casalnuovo;

BB La Corte dei Pastori, Piazza San Pietro Caveoso Vico Bruno Buozzi;

B&B La Pergola ai Sassi, Vico I Casalnuovo.

Roma, Lazio

Non poteva certo mancare la capitale italiana, Roma, la città eterna. Impossibile descrivere la bellezza del suo ricchissimo patrimonio storico, artistico e culturale. Roma è una di quelle città che almeno una volta nella vita bisogna visitare.

Secondo Tripadvisor, i migliori B&B che hanno ottenuto il premio Travellers’ Choice sono:

QuodLibet, Via Barletta, ha ottenuto il premio Travellers’ Choice Best of the Best;

Palazzo Baj Guest House in Trastevere, Lungotevere Ripa, ha ottenuto il premio Travellers’ Choice Best of the Best;

Domus Liberius, Via Liberiana;

B&B Beside The Vatican, Via del Gelsomino.

Avere un piccolo spazio confortevole che faccia sentire sicuri come a casa è importante e di questo ci ha pensato Tripadvisor in collaborazione con gli altri siti riferimento per gli alloggi. Tramite le classifiche aggiornate questi siti permettono di scegliere un soggiorno piacevole e in sicurezza.