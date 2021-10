Se ancora l’autunno non è finito e ci stiamo godendo queste giornate ammirando le foglie cadere e facendo una passeggiata all’aria aperta, la moda prosegue il suo corso in direzione inverno. Stagione magica e piena di calore, in contrasto con le basse temperature, l’inverno è casa.

Le giornate si trascorrono in famiglia, di fronte al camino a leggere un buon libro, a guardare la TV sotto la coperta e una cioccolata calda. Senza dimenticare che quando si pensa all’inverno la prima cosa che arriva alla mente è il Natale.

Anche nel mondo della moda l’inverno rappresenta calore con capi pesanti che tutti amano indossare e colori che ricordano la natura e la neve. Per questi motivi vediamo le tendenze per la collezione invernale e cosa ci attenderà nei negozi per il nostro shopping.

Le tendenze

Prima di scoprire come ritornano di moda questi capi d’abbigliamento comodi che abbiamo dentro l’armadio per l’inverno 2021/2022, vediamo le tendenze.

Una fantasia ormai irrinunciabile e super alla moda è il leopardato che quest’estate ha spopolato ovunque grazie a Chiara Ferragni. Il leopardato passa dall’essere stravagante, a volte esagerato, all’essere molto chic. Infatti, è una fantasia che andrebbe portata con consapevolezza e senza eccessi, soprattutto, perché poi risulterebbe peccabile di stile.

Rimanendo su questa linea, altra tendenza che ritorna ogni anno e ogni stagione è il pizzo. Sensuale, di classe e audace, con il pizzo non sbagliamo mai. Se volessimo fare un abbinamento all’ultimo grido, optiamo per un top o un corpetto in pizzo da mettere sotto a una giacca e a un pantalone dello stesso colore.

A proposito di colori, quelli che ci accompagneranno durante l’inverno saranno i colori boschivi. Il verde in tutte le sue sfumature, ma soprattutto quello bosco, il vinaccia e non potevano mancare sicuramente il marrone e il bianco.

Altre tendenze saranno i jeans larghi e tutti i capi in pelle, dalla giacca all’abito. Carattere e personalità: indossato nei contesti giusti, la pelle valorizzerà queste nostre peculiarità. I jeans larghi sono una conferma: morbidi sui fianchi e glutei, larghi su cosce e polpacci vestono ogni forma.

Ritornano di moda questi capi d’abbigliamento comodi che abbiamo dentro l’armadio per l’inverno 2021/2022

Curiosi di scoprire i capi d’abbigliamento che fortunatamente abbiamo già dentro l’armadio poiché saranno di tendenza?

Rispolveriamo i capi in maglia e i maxi blazer, perché ci faranno compagnia quest’inverno. I capi in maglia sono davvero pratici, comodi e super caldi. Li troveremo ampi, aderenti o morbidi e saranno confortevoli a seconda delle nostre forme. Un abbinamento chic è l’abito in maglia sino al ginocchio con stivali di camoscio lunghi.

La tendenza vuole che sopra gli outfit giornalieri e serali si indossino i maxi blazer. Perfetti per le forme morbide perché scivolano sulla silhouette, oltre ad essere chic e comodi.

Insomma, avremo un bel inverno super alla moda!