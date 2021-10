Sarà capitato a molti di ritrovarsi con degli splendidi coltelli ricoperti di macchie di ruggine. Magari coltelli anche di buona fattura e che tagliano in maniera impeccabile. Non sapendo bene cosa fare per eliminarle spesso e volentieri si buttano via. Questo non solo porta ad una ulteriore spesa per le nostre tasche ma anche ad un vero e proprio spreco. Infatti eliminare quelle macchie non è difficile, basta solo conoscere il metodo giusto.

Perché i coltelli si arrugginiscono?

Il motivo principale è l’umidità. La lavastoviglie è un elettrodomestico di cui ormai la maggior parte delle persone non può fare a meno. Utilissimo per guadagnare tempo nelle faccende domestiche e risparmiarci un sacco di fatica. Però non sempre apriamo lo sportello dopo ogni fine lavaggio e questo errore causa la ruggine sulle nostre posate. L’aria all’interno della lavastoviglie dopo il ciclo di lavaggio è umida e i metalli di qualità più bassa si danneggiano prima. Per evitare che questo succeda ricordiamoci sempre questo passaggio. Questo è solo uno degli errori che alcuni fanno con la lavastoviglie. Se vogliamo approfondire ecco un interessante articolo “Ecco alcuni errori imperdonabili che tantissimi fanno con la lavastoviglie senza neanche rendersene conto”.

Lo dicevano le nonne che per togliere la ruggine dai coltelli bastano questi incredibili trucchetti

Ora che sappiamo come non far arrugginire coltelli e altre posate vediamo come rimediare. Ci servirà solo del succo di limone che grazie all’acido citrico andrà ad agire sulla ruggine. Spremiamo il succo di un limone e misceliamolo in un bicchiere di acqua tiepida. Immergiamo i coltelli con le macchi di ruggine e lasciamoli in ammollo per una mezz’ora circa. Passato il tempo asciughiamoli con un panno in microfibra facendo pressione sulle macchie. Verranno via senza troppa fatica.

Ulteriore metodo

Se questo metodo non dovesse funzionare perché le macchie sono lì da tempo, ecco che fare. Puliamo bene i coltelli da residui di polvere o unto dopodiché cospargiamolo di bicarbonato di sodio. Lasciamo agire il bicarbonato per un paio di ore prima di effettuare il prossimo passaggio. Prendiamo il succo di un limone e immergiamoci un panno in microfibra. Con il panno strofiniamo bene sulle macchie per rimuoverle in maniera efficace. Risciacquiamo con acqua calda e a questo punto dovremmo avere dei coltelli lucidi e come nuovi.

Insomma, lo dicevano le nonne che per togliere la ruggine dai coltelli bastano questi incredibili trucchetti.

Spesso e volentieri la cosiddetta “conoscenza antica” non sbagliava su tantissimi rimedi che applichiamo anche oggi. L’esperienza delle nostre nonne ci viene ancora in aiuto per risolvere anche i problemi più comuni. Se nessuno di questi trucchi dovesse funzionare non usiamo i coltelli, ma buttiamoli via, significa che difficilmente sono recuperabili. Come ultima soluzione si può provare con usando la carta abrasiva.

