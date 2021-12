Questi giorni sono forse i più frenetici dell’anno. Siamo alle prese con gli ultimi regali, con l’organizzazione delle feste e con la scelta dei menù per pranzi e cenoni. E soprattutto con le pulizie pre-natalizie, un’operazione che potrebbe portarci via molto tempo ma che potrebbe anche regalarci grandi opportunità. Se infatti durante le pulizie troviamo dei maglioni che non mettiamo più, dovremmo evitare di farli finire nel cestino. Possiamo riciclarli in modi inaspettati. Quindi basta buttare via i vecchi maglioni perché con questi geniali trucchetti possiamo trasformarli in oggetti utilissimi. Ci basteranno un minimo di manualità, ago e filo. E molto probabilmente riusciremo a fare felice tutta la famiglia. Cane compreso.

Siamo alla ricerca di un regalo natalizio per il nostro cane? Se abbiamo un vecchio maglione, possiamo realizzarlo tranquillamente da soli. Chiudiamo il collo con ago e filo. Realizziamo un’altra cucitura che va da un’ascella all’altra. Adesso non ci resta che riempire il maglione con del materiale morbido e cucire le varie parti per non far uscire l’imbottitura. Concludiamo fissando le maniche come se fossero una ciambella. Il cuscino per Fido è pronto.

Ancora più facile è realizzare una caldissima calza delle befana. Ci basterà tagliare le maniche e cucirle a una delle due estremità. Personalizziamo a piacere con altre toppe di maglione e riempiamo di dolcetti. Faremo felici famiglia e bambini.

Creiamo dei ferma porta e dei porta smartphone

Un’altra idea davvero geniale è quella di trasformare il maglione in un comodissimo e coloratissimo ferma porta. Anche in questo caso avremo bisogno delle maniche. Tagliamone una sezione di 30-40 cm e chiudiamone un’estremità con ago e filo. Riempiamo con sabbia o riso e cuciamo anche l’altra parte. Se siamo particolarmente creativi, possiamo decorare con bottoni o altri pezzi di stoffa. Mettiamo la nostra creazione davanti alla porta e i gelidi spifferi invernali saranno un antico ricordo.

Uno dei regali più comuni ed economici per Natale è la cover per lo smartphone. Ma se vogliamo essere davvero originali, possiamo provare a crearne una o più di una con i nostri vecchi maglioni. Prendiamo le misure del telefono e ritagliamo una quantità di stoffa adeguata per rivestirlo. Cuciamo a un’estremità e decoriamo come più ci piace. Abbiamo appena realizzato un porta smartphone unico che proteggerà il dispositivo dal temuto freddo invernale.

