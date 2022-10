Ricicliamo le vecchie scarpe da ginnastica e i tacchi con queste idee fai da te

Molte persone hanno una passione per le scarpe. Probabilmente molti di noi hanno accumulato non poche paia, da cui difficilmente si staccano. Infatti, non è raro avere tante calzature che ormai non si portano più ma dispiace buttare. Alcune sono magari rovinate oppure rotte, ma per qualche motivo non finiscono nell’immondizia.

Per questo motivo, potremmo trovare un nuovo utilizzo per le nostre scarpe. Non solo, se non sono troppo rovinate, possiamo anche dargli nuova vita con qualche aggiustamento. Basta un po’ di creatività per questi progetti fai da te, che vedono protagoniste le nostre scarpe.

Ricicliamo le vecchie scarpe da ginnastica e trasformiamole in vasi

Se le nostre scarpe sono rovinate, possiamo utilizzarle per il nostro giardino o terrazzo. Infatti, con le nostre calzature potremmo creare dei vasi di fiori creativi. Ci basterà riempirle con del terriccio e piantare i nostri fiori. Sono particolarmente belli i decolté e le scarpe con il tacco per questo progetto.

Sono perfetti tutti i tipi di pianta che non necessitano tanta acqua. Un altro modo per decorare il nostro giardino è quello di creare una casetta per gli uccelli. In questo caso dobbiamo prendere uno stivale e fissarlo a un albero. Mettiamo al suo interno frutta, semi o mangime per attirare i volatili.

Delle lampade con le calzature inutilizzate

Non tutti sanno, inoltre, che è possibile riciclare le vecchie scarpe trasformandole in lampade. Il processo è semplicissimo. Infatti, ci basterà applicare un foro nella calzatura e mettere un portalampada. Applichiamo altri buchi in modo che la luce possa diffondersi. Possiamo usare le nostre vecchie scarpe anche per creare delle piccole opere d’arte.

Coloriamo, dipingiamo e disegniamo vecchie calzature che ormai non utilizziamo più. Per esempio, utilizziamo colori vivaci per decorare degli scarponi. Mettiamoli nei punti della casa o del giardino che più preferiamo per renderli degli elementi decorativi originali.

Non dimentichiamoci di controllare costantemente le nostre scarpe

Infine, ricicliamo le vecchie scarpe da ginnastica come ferma porta. Se abbiamo delle scarpe inutilizzate, possiamo riempirle con dei sassi colorati, in modo da appesantirle. Sistemiamole davanti alle porte per tenerle ferme in base alle necessità. Possiamo anche utilizzarle come fermalibri. Ci basterà riempirle di gesso liquido e lasciarle asciugare per ottenere questo utilissimo oggetto.

Ricordiamoci che alcune scarpe necessitano solo un’approfondita pulizia e non è sempre necessario buttarle. Se non sono arrivate al capolinea, infatti, pensiamo di donarle. Alcune scarpe, poi, sono fatte con materiali che possono essere riutilizzati. Facciamo un giro dal nostro calzolaio di fiducia, prima di gettare le nostre calzature. Potremmo salvarle ancora per qualche anno ed evitare lo spreco.

