Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il tanto atteso Black Friday 2021. È il momento di fare posto negli armadi e nelle cassettiere per accogliere i nuovi acquisti. Molti di noi sono alle prese con queste operazioni di pulizia e stanno scegliendo i vestiti e gli accessori di cui liberarsi. Ma se abbiamo trovato delle scarpe che non usiamo più, forse è il caso di fermarsi un attimo. Chi butta le vecchie scarpe sta facendo un errore imperdonabile perché possiamo trasformarle in splendidi oggetti di design. E per farlo ci serviranno soltanto pochi attrezzi che abbiamo già in casa. Diamo libero sfogo alla fantasia e le nostre stanze si trasformeranno in vere e proprie opere d’arte.

Chi butta le vecchie scarpe sta facendo un errore imperdonabile perché possiamo trasformarle in splendidi oggetti di design

Il riciclo creativo dei vestiti è una vera e propria arte, che potrebbe regalarci enormi soddisfazioni. Abbiamo già visto come dare un tocco di colore e di classe alla casa con delle fantastiche idee per riciclare vecchi reggiseni. Oggi scopriremo come farlo con le scarpe vecchie, un oggetto che spesso abbandoniamo a prendere la polvere.

La prima idea è quella di trasformare scarpe con tacco e décolleté in un coloratissimo attaccapanni. Prendiamo una piccola tavola di legno e dipingiamola con il nostro colore preferito. Tagliamo i tacchi con un seghetto e incolliamoli al legno. Non ci resta che agganciare la tavola al muro e il nostro nuovo attaccapanni è pronto.

Ancora più semplice far diventare le scarpe dei comodissimi ferma porta o ferma scala. Se abbiamo un paio di scarpe con suola in gomma antiscivolo, ci basterà riempirle con un materiale abbastanza pesante. Decoriamole come più ci piace e mettiamole davanti a una porta o come base per i piedi della scala. L’effetto colore è assicurato.

Come riciclarle per creare sgabelli e porta oggetti

Se troviamo nella scarpiera i nostri amati e comodissimi stivaletti senza tacco e sono ormai rovinati, non li buttiamo. Possiamo usarli per dare un tocco decisamente country alla nostra sala. Prendiamo uno sgabello e due paia di stivali. Inseriamo all’interno di ogni stivale una gamba dello sgabello e incolliamo con della colla resistente. La nostra seduta “che cammina” è pronta.

Abbiamo il comodino invaso da gioielli, spille, fermagli e affini? Niente paura. Prendiamo la nostra vecchia scarpa, laviamola bene e rivestiamo l’interno con della stoffa nuova. Non ci resta che appoggiare la scarpa sul comodino e usarla come un comodissimo porta oggetti.

Approfondimento

Non butteremo più il vecchio ventilatore rotto dopo aver scoperto queste idee di riciclo creativo