Mancano meno di 3 settimane a Natale e la maggior parte di noi è alle prese con alberi, presepi e decorazioni. Addobbare la casa è un’esperienza bellissima. Ci fa vivere l’atmosfera natalizia, ci fa condividere momenti meravigliosi con la famiglia e ci dona gioia e felicità. In alcuni casi, però, l’allestimento delle stanze non fa altro che aumentare il caos, creandoci non pochi problemi per quanto riguarda la pulizia. Niente paura. Sono questi i 5 geniali trucchetti per pulire casa prima di Natale e passare le feste senza stress. Impariamoli velocemente e molto probabilmente guadagneremo tempo prezioso da dedicare ai nostri cari. La parola d’ordine è una: programmazione.

Sono questi i 5 geniali trucchetti per pulire casa prima di Natale e passare le feste senza stress

Il primo trucchetto è quello di fare una bella opera di decluttering ed eliminare tutto ciò che è superfluo e serve solo a prendere polvere. Liberiamo la cucina dagli oggetti inutili e ripetiamo l’operazione per le altre stanze. Avremo meno cose da pulire e più spazio per addobbi e decorazioni.

Un altro luogo molto delicato in questo periodo è il salotto. Quasi sempre è la stanza di albero e presepe e durante le feste è destinata ad accogliere gli ospiti. Ospiti che mangeranno oppure che scarteranno i regali su divani e poltrone. Proviamo a ricoprire i nostri preziosi tessuti con teli a tema natalizio. Salveremo la stanza, le daremo un’atmosfera natalizia e ci basterà una lavatrice per pulirli.

Se dobbiamo pulire parti complicate come tende e vetri, cerchiamo di farlo una settimana prima di Natale. Prepariamo i nostri prodotti naturali per i vetri e prendiamoci mezza giornata di tempo. Mettiamo anche le tende in lavatrice. Dovrebbe essere sufficiente per una pulizia che resisterà fino al 6 gennaio.

Bagno sempre pulito e profumato con poche semplici mosse

Come sempre, è il bagno la stanza a cui dedicare grandi attenzioni. A maggior ragione se organizziamo il Natale in casa con ospiti che lo renderanno decisamente frequentato. Se il bagno ha bisogno di una pulizia profonda, programmiamola per l’inizio della settimana natalizia. Nei giorni successivi dedichiamoci a spolverare o alle operazioni di routine. Se vogliamo dare un tocco di classe, aggiungiamo profumatori da ambiente e potpourri. Tutti invidieranno il nostro bagno.

L’importanza della pulizia del frigo

Durante le feste il nostro frigorifero si riempirà inevitabilmente di cibo. Sia quello che prepareremo noi sia quello che ci regaleranno. Il trucchetto è quello di pulirlo subito e se ce n’è bisogno di svuotarlo e sbrinarlo. Ne va anche della nostra salute. Anche in questo caso usiamo prodotti naturali e disinfettiamolo al meglio. Eviteremo pericolose contaminazioni e riusciremo anche a organizzarlo più facilmente in vista di pranzi e cene.

