Quelli che stiamo vivendo sono giorni decisamente frenetici. Molti di noi sono alle prese con l’organizzazione delle feste natalizie, con la scelta dei menù e con gli ultimi regali. Proprio quest’ultima operazione, se non abbiamo le idee chiare, potrebbe farci perdere tanto tempo prezioso. Per questo motivo noi di ProiezionidiBorsa stiamo dando in questo periodo alcuni suggerimenti per regali creativi ed economici. E dopo aver parlato dei doni perfetti per gli appassionati di tecnologia, oggi penseremo a chi ha scelto di condividere la vita con un cane. Quindi ecco cosa regalare a Natale agli amanti dei cani facendo una figura straordinaria. Faremo felici gli amici e i loro compagni a 4 zampe. E riusciremo anche a salvare il nostro portafoglio.

Ecco cosa regalare a Natale agli amanti dei cani facendo una figura straordinaria

Se abbiamo un amico con un cane giovane che passa moltissimo tempo all’aria aperta, il regalo perfetto è il GPS da attaccare al collare. Un piccolo dispositivo che permetterà di ricevere notifiche sullo smartphone relative agli spostamenti dell’animale. Ma non solo. Alcuni GPS permettono di monitorare l’attività fisica giornaliera e le calorie bruciate. Online possiamo trovarne ottimi modelli a meno di 40 euro.

Un’altra idea, che farà felici il padrone del cane e lo stesso Fido, è il guanto da toelettatura. Realizzato in materiali ipoallergenici, si rivelerà utilissimo per togliere il pelo morto e per massaggiare l’animale. Il regalo che unisce l’utile al dilettevole e che permette di risparmiare molto tempo nelle pulizie. I prezzi online vanno dai 5 ai 25 euro.

I giochi interattivi e i distributori automatici di croccantini

I cani per essere felici ed equilibrati hanno costantemente bisogno di stimoli e attività fisica. Per questo motivo i giochi interattivi potrebbero rivelarsi il dono ideale. Stiamo parlando di piccoli mini puzzle a scomparti, che il cane dovrà risolvere con l’aiuto del fiuto e delle zampe. Il premio, ovviamente, sarà il dolcetto preferito. Possiamo trovarne di validissimi anche a meno di 10 euro.

Un altro regalo davvero geniale è il distributore automatico di croccantini. Un dispositivo pratico che permette di programmare l’erogazione e la quantità di cibo per Fido. Alcuni distributori sono gestibili tramite app e permettono di registrare avvisi vocali per il cane con la voce del padrone. Ideale per le persone che passano molto tempo fuori casa. I modelli migliori spaziano tra i 40 e i 100 euro.

