Dopo innumerevoli studi in materia, possiamo essere sicuri che tra salute ed alimentazione ci sia un collegamento diretto. Ecco, allora, che la dieta assume un’importanza ancora maggiore nella vita di tutti i giorni, obbligandoci quindi a riconsiderare alcune scelte di alimentazione in un’ottica più salutare.

Se lo scopo è vivere meglio e più a lungo, allora dovremo sicuramente fare attenzione a non eccedere con la quantità di carni rosse. Questa fonte di proteine, quando assunta in dosi eccessive, potrebbe infatti avere effetti negativi sulla nostra salute. Effetti che, però, potremmo evitare in un modo molto semplice. Ecco perché potremmo vivere meglio e più a lungo grazie ad una dieta ricca di legumi di stagione.

I rischi legati ad un’eccessiva quantità di carne

Se è vero che mangiare carne faccia bene alla nostra salute, non si può dire lo stesso quando esageriamo con le quantità. Secondo diversi studi, un alto consumo di carni rosse come quelle di bovino, agnello ed equino si lega al rischio di contrarre diverse malattie: per esempio, il diabete di tipo 2, alcuni tipi di tumore come quello del colon e diverse malattie cardiovascolari.

Nonostante sia bene ricordare che nessuna patologia è causata soltanto dal consumo di carne rossa, però è opinione condivisa che ci sia un legame con determinate patologie. Infatti, già dal 2015 l’International Agency for Research on Cancer (IARC), un’agenzia satellite dell’OMS, ha definito le carni rosse processate come sicuramente cancerogene.

Ecco perché potremmo vivere meglio e più a lungo grazie ad una dieta ricca di legumi di stagione

Ecco allora che appare evidente la necessità di ridurre drasticamente il consumo di carni rosse, soprattutto quando si parla di quelle lavorate. Stiamo, quindi, parlando di diminuire notevolmente l’assunzione di salumi, salsicce, bacon e simili per ridurre sensibilmente i rischi per la salute. Ad esempio, sostituire una porzione giornaliera di carne con una di pesce potrebbe portare una diminuzione dei rischi per la salute fino anche al 17%.

Nonostante questo, risulta però sempre importante garantire al nostro organismo una fonte ricca di proteine. Ecco perché dovremmo allora sostituire le proteine di origine animale con del pesce o delle proteine di origine vegetale. Nello specifico, tra gli alimenti vegetali più ricchi di proteine troviamo sicuramente i legumi, che sono anche fonte privilegiata di carboidrati complessi e fibre. Primi tra questi troviamo pinoli, arachidi tostate, germe di frumento ma anche fagioli crudi e fave secche. Tutti alimenti sani, gustosi e, soprattutto nel caso delle fave, freschi di stagione.

