Organizzare una cena velocemente è facile da fare ma spesso si rischia di non prevedere troppe portate. Ci si concentra magari su una pasta sfiziosa ma che non ha bisogno di troppo tempo o si mette in forno qualcosa per poi toglierlo al momento giusto. Tuttavia, tenendo a mente che la pasta ha un tempo di cottura più o meno fisso, possiamo usare questo tempo per preparare un antipasto. Mentre la pasta cuoce, infatti, abbiamo tutto il tempo per assemblare qualche ingrediente e per stupire i nostri ospiti. In particolare, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno scelto alcuni antipasti vegetariani veloci e sfiziosi ma anche economici per fare un figurone con tutti.

Dai fiori di zucca al plumcake alle olive

Prima di cominciare a dare consigli di cucina al Lettore bisogna fare un’osservazione importante. In questo articolo non si parlerà di una ricetta in particolare, ma si cercherà di stuzzicare la fantasia del Lettore affinché provi a cucinare qualcosa di diverso. Certo, alcuni di questi antipasti sono direttamente legati alla tradizione regionale italiana. Se non si è di Roma, infatti, sarebbe bene conoscere i fiori di zucca fritti in pastella che in molti casi sono un finger food davvero sopraffino. Altrimenti, si potrebbe cercare di preparare un plumcake alle olive con Parmigiano, perché si tratta di una ricetta che si può cucinare rapidamente e che ha bisogno di pochi ingredienti. Si mette tutto in forno e basterà aspettare la fine della cottura.

Dal Nord Italia arriva, invece, un uso diverso di ciò che resta della polenta del giorno prima: basterà friggerla e aggiungerci sopra un po’ di formaggio. Si creeranno degli stuzzichini davvero invitanti.

Antipasti vegetariani sfiziosi ma anche economici per ricette veloci e facili

Se invece abbiamo dei pomodori, possiamo unirli alla mozzarella e a del pan grattato. Mettere, poi, tutto in forno, cercando di creare una specie di pizzetta innovativa. Altrimenti, possiamo prendere delle cipolle rosse, tagliarle a spicchi e impanarle. Le facciamo friggere velocemente e le serviamo con un barattolino di maionese per tutti i commensali.

Solitamente, con questi antipasti è normale abbinarci un vino bianco leggero. Sì, il vino all’inizio dei pasti deve essere per forza leggero perché altrimenti rischia di coprire poi i vini successivi che andremo a servire. Una buona passerina può fare proprio al caso nostro.

