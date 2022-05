Una nutrizione equilibrata dovrebbe essere varia e contemplare i diversi alimenti. Quindi, oltre a carne, verdure e pasta, sarebbe bene portare settimanalmente in tavola anche i prodotti ittici. Tanto più che in questo modo stuzzicheremo anche maggiormente le nostre papille gustative. Abbiamo ampia scelta per quanto riguarda le tipologie di pesce, nonché di piatti da preparare. Naturalmente abbiamo a nostra disposizione anche i molluschi, tra i quali regna incontrastato il polpo. Lo stesso può essere preparato in tanti modi, più di quanti immaginiamo. Lo possiamo usare per preparare un buonissimo sugo per la pasta, ma anche per un contorno sfizioso.

Un ingrediente speciale

Solitamente tutti cucinano il polpo in insalata con le patate. In realtà è buonissimo anche in un’altra variante. Al pari di altri pesci, come l’orata ad esempio, anche il polpo sta benissimo in un secondo piatto particolare abbinato alla frutta. Combinarlo col melone ne arricchisce e addolcisce il sapore, inoltre lo rende anche freschissimo per le giornate estive. Per cucinare un polpo morbido e gustoso con melone ci serviranno:

1 polpo da 1 kg;

1 melone;

timo;

olio extravergine;

peperoncino;

sale;

limone.

Per cucinare un polpo morbido e gustoso bisogna preparate quest’insalata molto più fresca e particolare della versione con patate

Riempiamo d’acqua una pentola e poniamola sul fornello acceso. Quando bolle la saleremo. Prenderemo il polpo dalla testa e lo immergeremo per 2 o 3 volte nell’acqua. In questo modo dovrebbe rimanere bello tenero. Dopo di che lo caleremo completamente all’interno e lo faremo bollire minimo 30 o 40 minuti a fiamma bassa e con coperchio. Quando lo sentiremo morbido sotto la nostra forchetta, spegneremo il fornello.

Prendiamo il melone e tagliamolo in due metà. Da un lato toglieremo i semi e ne scaveremo la polpa e la metteremo da parte. Per quanto riguarda l’altra metà, invece, ne taglieremo diverse fette, vi toglieremo la buccia e le faremo a tocchetti. Prendiamo il polpo e tagliamolo in piccoli pezzetti. Inseriamolo in una ciotola e aggiungiamovi i cubetti di melone e l’altra polpa tagliata. Condiamo con olio e succo di limone. Aggiungiamo sale, peperoncino e timo. Mescoliamo poi il tutto per far sì che sia omogeneo. Copriamo la ciotola con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare in frigorifero. Prendiamo poi per servire la metà di melone che avevamo scavato e disponiamovi la nostra insalata per servirla. Il contrasto tra dolce e salato, nonché tra le diverse consistenze, farà sussultare le nostre papille gustative. Inoltre, ci lascerà la bocca fresca anche nella più calda delle giornate.

