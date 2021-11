Quando pensiamo a un primo piatto, noi italiani abbiamo sicuramente in mente un bel piatto di pasta fumante. Sul sugo, poi, ci sarebbero davvero mille opzioni, ma l’idea della pasta resta. Al più, alcuni potrebbero pensare a un risotto.

Se siamo al Nord Italia lo assoceremo alla salsiccia e ai porri o al gorgonzola e al radicchio. Se siamo al Sud, invece, pensiamo ai frutti di mare.

Tuttavia, in tutta Italia potremmo cominciare a sperimentare dei primi piatti diversi, anche per stupire in famiglia. Infatti, non pasta e risotto ma questo è il primo veloce e gustoso perfetto per tutti. Scopriamolo insieme.

Ingredienti e preparazione

150 grammi di porcini secchi;

5 patate di medie dimensioni;

mezzo litro di latte;

erba cipollina;

sale, pepe e un pizzico di peperoncino.

Per cominciare dobbiamo chiarire che si tratta di una zuppa autunnale. I porcini daranno quel tocco di gusto, mentre le patate e il latte restano la base della preparazione.

L’erba cipollina e il peperoncino daranno una pennellata di sapore al piatto e andranno a controbilanciare l’eventuale amarezza dei porcini.

Ad ogni modo, dobbiamo cominciare a pelare le patate. Ricordiamo sempre di togliere per bene tutta la terra. Una alla volta, poi, inseriamo le patate sbucciate in una boule ripiena di acqua fredda perché vogliamo che l’amido contenuto al loro interno fuoriesca per bene.

In seguito, mettiamo in una pentola capiente dell’acqua e la portiamo a bollore. Nel frattempo, facciamo ammorbidire i nostri funghi secchi in piccoli recipienti pieni d’acqua. Così, mentre le patate restano a bollire, andiamo a inserire quell’acqua dei funghi che darà ulteriore gusto al piatto.

Passati dieci minuti di bollore, scoliamo le patate e nella stessa pentola inseriamo il latte. Facciamo cuocere le patate con il latte e i porcini per 30 minuti. Solo ora andiamo a prendere il mixer e frulliamo tutto.

Il composto deve essere omogeneo e dunque andiamo in caso ad aggiungere qualche goccia d’olio d’oliva. Ripassiamo poi tutto in pentola, aggiungendo a gradimento sale, pepe e peperoncino. Prima di servire, ricordiamoci sempre di assaggiare per dosare eventualmente ancora il sale.

