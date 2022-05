Come molti di noi sanno, nell’orto esistono sia insetti buoni che insetti cattivi. Vengono intesi come buoni quelli che agiscono e prosperano a beneficio dell’orto, mentre chiamiamo cattivi tutti gli altri. Il grande dilemma avviene allora proprio quando non si conoscono espedienti o pesticidi che non riescano a fare differenza fra i due.

Coccinelle ed api, nonostante rimanga il pericolo di essere punti, sono infatti due tra gli insetti più utili per l’orto, poiché proteggono e favoriscono l’impollinazione. Onde evitare allora che questi due importanti amici subiscano qualche danno, dovremo preferire sempre alcuni ingegnosi trucchetti.

I calabroni nemici delle api

Innanzitutto, sarà importante conoscere i propri nemici, dai quali guardarci bene se vogliamo proteggere le fantastiche api. Dovremo allora sapere che il primo grande predatore antagonista delle api è infatti il calabrone: un insetto che preda le api decimandole in modo inconsiderato. Soprattutto quando andiamo a parlare del calabrone asiatico, un’aggiunta non autoctona all’ecosistema, capace di creare davvero gravi danni. La grande differenza fra quello europeo e quello asiatico è poi che il secondo sosta all’infuori delle arnie, predando le api di rientro all’alveare. Una minaccia che le costringe a rimanere al chiuso come se fossero sotto assedio e ne intacca le riserve di cibo, come anche la produzione di miele. Bisognerebbe allora sempre proteggere le api, anche perché, usando i giusti rimedi naturali, saremo comunque al sicuro nel caso di qualche piccola e sporadica puntura.

Come proteggere l’orto da insetti predatori grazie a queste ingegnose trappole che salvaguardano e difendono anche le api

Una soluzione potrebbe essere quella di usare un’attrattiva alimentare in coordinazione con una trappola cromatica che attragga gli insetti. Dovremmo allora creare un liquido esca a base di acqua, aceto di vino rosso e due cucchiaini di zucchero con il quale riempire dalle bottiglie di plastica. Una volta fatto questo, non ci resterà che acquistare i tappi di plastica colorati. Si tratta di una sorta di cappelletto colorato da mettere sulle bottiglie per attirare i calabroni e intrappolarli poi dentro senza possibilità di salvezza. Grazie alle esche attireremo solo calabroni e vespe, senza però danneggiare le api in alcun modo. Un effetto che non riusciremmo ad ottenere usando il miele come esca, perché potrebbe attirare e fare qualche vittima anche tra le api. Ecco allora spiegato come proteggere l’orto da insetti predatori grazie a pochi stratagemmi semplici ma efficaci.

