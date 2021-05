Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo un amore smodato per la pasta. Certo, essere italiani può essere già una grande causa, ma noi l’amiamo proprio perché non è solo buona o solo italiana. Noi l’amiamo perché è quel piatto che tutti possono permettersi e che può essere un vero piatto gourmet.

La pasta è l’unione tra universalismo e grazia, tra eccellenza e popolarità. In questo articolo, infatti, abbiamo scritto qualche consiglio al Lettore per scegliere la pasta migliore anche al supermercato di quartiere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi parliamo di un sugo strepitoso. Infatti, bastano solo due ingredienti per preparare il sugo strepitoso della pasta più buona del Mondo che fa bene alla salute.

Roquefort

Un ingrediente fondamentale è sicuramente il roquefort. Per chi non lo conoscesse ancora, si tratta di un formaggio tipico del Sud della Francia. Erborinato, è creato da latte di pecora crudo.

Bastano solo due ingredienti per preparare il sugo strepitoso della pasta più buona del Mondo che fa bene alla salute

Per capire come associare questo delizioso formaggio alla pasta abbiamo bisogno di una virtù. Ebbene sì, parliamo proprio di una virtù in quanto noi italiani siamo davvero molto, troppo conservatori quando si parla di cibo e di ricette.

Non penseremmo mai di usare un formaggio erborinato per cucinare il sugo di una pasta secca, ma in questo modo ci sbaglieremmo di grosso.

Il roquefort è meraviglioso sia da crudo sia da fuso, e basterà seguire qualche semplice passaggio per farlo rendere al meglio.

In pratica, mentre abbiamo scelto il nostro taglio di pasta preferito e lo stiamo facendo bollire, facciamo sciogliere del burro in una padella. Il fuoco deve essere naturalmente basso, così da permettere al roquefort poi di sciogliersi bene.

Il consiglio più importante per farlo sciogliere correttamente è il seguente. Naturalmente, dovremo tagliarlo a piccolissimi pezzetti e metterli nella padella un po’ alla volta, cercando di amalgamare ogni pezzo al sugo. Il resto è magia, provare per credere!